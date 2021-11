Tensions liées aux interdictions de stationner dans Montcalm

Le nettoyage automnal des rues ne s’est pas fait sans heurts ces dernières semaines dans le quartier Montcalm, à Québec. Des centaines de voitures ont été remorquées pour permettre le ramassage des feuilles mortes et des résidents du secteur dénoncent les façons de faire de la Ville.

Depuis le 25 octobre dernier, la Ville confirme avoir fait remorquer plus de 310 véhicules dans le quartier Montcalm et les environs. Elle a aussi remis plus de 60 constats d’infraction pour des voitures garées au mauvais endroit, mais dont la présence ne nécessitait pas un remorquage.

La Ville affirme que ce nombre est semblable d’une année à l’autre et qu’elle ne procède pas au remorquage des véhicules de gaieté de coeur. Or, au cours de la même période, elle a aussi reçu plus d’une vingtaine de plaintes de la part de citoyens excédés.

Interdictions de stationnement affichées trop tard, panneaux aux indications contradictoires, manque de civisme des agents : les raisons qui ont motivé les signalements des résidents du secteur sont nombreuses.

Dans un courriel, la présidente du conseil de quartier de Montcalm confirme avoir été contactée par plusieurs citoyens insatisfaits des façons de faire de la Ville de Québec au cours des derniers jours. La situation fera d’ailleurs l’objet de discussions lors de la prochaine assemblée du conseil, confirme Noémie Manseau.

Plusieurs citoyens ont dénoncé avoir vu des rues entières vidées par les camions-remorques. Une citation de :Noémie Manseau, présidente du conseil de quartier de Montcalm

Un panneau erroné devant sa voiture

Le vendredi 5 novembre, Nicolas Osmant l’a vu de ses propres yeux sur la rue Aberdeen. La veille, en soirée, il avait constaté la présence de panneaux annonçant une interdiction de stationner pour le lendemain entre 7 h 30 et 16 h.

Or, devant sa propre voiture, un panneau indiquait plutôt une interdiction pour la journée de mercredi, soit la veille. Le vendredi matin, M. Osmant raconte être parti travailler comme d’habitude, puis être revenu chez lui quelques heures plus tard, vers 10 h.

Ne voyant aucune opération de nettoyage, il s’est garé devant chez lui, là où se trouvait l’interdiction indiquant mercredi . Une quinzaine de minutes plus tard, surprise : il a vu sa voiture se faire remorquer. M. Osmant est aussitôt sorti dehors, n’y comprenant rien.

Je leur ai demandé d’arrêter! J’ai dit : "C’est quoi le problème?" raconte-t-il en entrevue. C’est là que les choses ont dégénéré. Radio-Canada a d’ailleurs obtenu une vidéo qui corrobore la version des faits de M. Osmant.

Ils étaient deux [agents de stationnement]. Il y en a un qui était correct, mais il y en avait un qui était très agressif, très énervé. [C’était] un monsieur d’un certain âge, qui a commencé à crier et à parler fort. Une citation de :Nicolas Osmant, résident du quartier Montcalm

L’agent cache le panneau

M. Osmant a tenté d'expliquer que le panneau mentionnait une interdiction de stationner pour le mercredi et non le vendredi. Or, le panneau erroné avait été retiré du trottoir.

Un témoin avec qui Radio-Canada s’est entretenue confirme avoir vu l’un des deux agents de stationnement saisir le panneau et le mettre dans le coffre arrière de sa voiture de fonction.

Après discussion, les agents ont finalement convenu de ne pas remorquer la voiture de M. Osmant, mais lui ont tout de même remis une contravention de 115 $, car elle était déjà imprimée.

M. Osmant affirme que ce n’est pas la contravention en soi qui l’irrite, mais plutôt l’attitude de l'un des deux agents, qu'il juge irrespectueuse.

Je pense qu’il y a un minimum de savoir-vivre et cette personne-là ne l’avait pas du tout. Je peux comprendre que c’est un métier qui n'est pas évident [...] mais il y a une façon de faire sa job. Une citation de :Nicolas Osmant, résident du quartier Montcalm

La Ville de Québec confirme avoir été mise au courant de cette altercation. L’agent de stationnement a agi dans les règles, selon les circonstances , indique la porte-parole Wendy Whittom.

Des citoyens qui déplacent les panneaux

Mme Whittom soutient que le panneau indiquant mercredi a été placé là illégalement par un citoyen, entre les panneaux qui indiquaient la bonne journée d’interdiction de stationner, soit celle de vendredi.

Selon la porte-parole, ce problème lié à des gestes de citoyens est l’une des difficultés à laquelle la Ville fait face dans le quartier Montcalm.

Des citoyens déplacent illégalement des panneaux d’interdiction de stationnement ou les mettent au sol. La Ville attache le plus de panneaux, mais ce n’est pas possible pour tous. Une citation de :Wendy Whittom, porte-parole de la Ville de Québec

Wendy Whittom, porte-parole de la Ville de Québec Photo : Radio-Canada

Mme Whittom indique par ailleurs qu’un panneau de stationnement installé en bordure de rue est valide sur une distance de 100 mètres. Toutefois, afin d’éviter le plus de remorquages possible, la Ville place des panneaux aux 30 à 50 mètres, selon la disposition de chaque rue , dit-elle.

Nicolas Osmant doute de la validité des arguments de la Ville. Surtout, il réplique qu’il n’avait aucun moyen de savoir si le panneau positionné devant sa voiture était erroné ou non.

Je trouve que c’est très facile de mettre la faute sur autrui [...] Ce n’est pas mon problème. Il y avait un panneau, que ce soit un citoyen ou pas [qui l’avait mis là] , dit-il.

Utiliser les feux clignotants?

Le conseil de quartier de Montcalm indique que des résidents déplorent que la Ville n’utilise pas le système de feux clignotants pour annoncer les opérations de nettoyage des rues, alors qu’elle s'en sert pour le déneigement en hiver.

Sans pouvoir nous prononcer sur le respect des règlements en vigueur pour l’affichage, il n’en demeure pas moins que l’opération de nettoyage semble avoir irrité plusieurs des citoyens du quartier, déçus du peu de préavis octroyé pour le déplacement du véhicule , ajoute la présidente du conseil, Noémie Manseau.

À cela, la Ville répond qu’il est impossible que les panneaux soient apparus plus tard en soirée. Ils sont toujours installés environ 24 heures à l’avance, selon la porte-parole Wendy Whittom.

D’abord, les employés finissent leur journée de travail à 16 h, au garage municipal, et le travail ne débute que le lendemain à 8 h, toujours au garage. Une citation de :Wendy Whittom, porte-parole de la Ville de Québec

Il y a un délai de préparation et de déplacement avant que la machinerie ne soit en action dans les rues. Ainsi, les panneaux sont habituellement posés entre 10 h et 15 h, et le nettoyage est effectué au cours de ces mêmes heures, le lendemain , précise Mme Whittom.

Une autre version des faits

Cette version est néanmoins contredite par plusieurs résidents du quartier Montcalm, dont Michel Beauchamp. Le 28 octobre dernier, il dit s’être fait prendre de court sur la rue des Franciscains.

Il assure que la veille vers 16 h aucun panneau n’était en place sur sa rue. Ce n’est qu’en voyant le branle-bas de combat des remorqueuses le lendemain midi qu’il a pris connaissance que les panneaux étaient apparus.

Tout comme Nicolas Osmant, M. Beauchamp est parvenu à convaincre les agents de ne pas remorquer sa voiture, mais il a tout de même reçu une contravention de 115 $, qu’il va contester. Il a aussi porté plainte à la Ville.

Ce n’est pas la première fois que ce genre de frustrations émerge à Québec. En 2017, des résidents du quartier Limoilou rapportaient des situations comparables.