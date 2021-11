Singh assure qu’il n’y a jamais eu de négociations pour une entente NPD-libéraux

Jagmeet Singh, en conférence de presse mardi après-midi, a déclaré non seulement qu'il n'y a pas d'entente formelle entre libéraux et néo-démocrates, mais aussi qu'il n'y a jamais eu de discussions pour en obtenir une.

Les chefs libéral et néo-démocrate ont eu une seule conversation depuis l'élection du 20 septembre, durant laquelle chacun a parlé de ses priorités. Depuis, rien d'autre , a spécifié le leader du NPD. Pas de négociations entre M. Trudeau et M. Singh. Pas de discussions sur ce sujet entre leurs équipes non plus.

Cette idée d'une entente formelle ne serait pas, à en croire M. Singh, une chose qu'il désire, de toute manière.

Ce n'est pas quelque chose que je recherche , a-t-il dit.

S'il y avait une entente pour que les gens obtiennent l'aide dont ils ont besoin, je serais prêt à écouter ce que proposerait le gouvernement. Cependant, il n'y a pas d'entente. Il n'y a pas eu d'offre spécifique , a-t-il précisé.

Depuis que de prétendues négociations ont été évoquées dans certains médias, le Parti conservateur a brandi le spectre de la coalition libérale-néo-démocrate qui, selon Erin O'Toole, coûterait cher aux Canadiens.

Les libéraux promettent des nouvelles dépenses de milliards de dollars, notamment pour acheter le silence de Jagmeet Singh , supposait encore mardi matin M. O'Toole lors de son point de presse.

Erin O'Toole invente des choses , a réagi M. Singh.

Lundi, les députés libéraux s'étaient montrés divisés au sujet d'une possible entente formelle avec leurs rivaux néo-démocrates. Ils s'attendaient à en discuter lors de leur réunion de caucus. Pendant ce temps, leur leader parlementaire, Mark Holland, disait que cette histoire d'entente à négocier n'était que spéculation .

Les propos de M. Singh mardi l'ont confirmé. Le Parlement qui reprendra ses travaux le 22 novembre fonctionnera comme le précédent. Le gouvernement minoritaire se cherchera des alliés au cas par cas, à chacun de ses projets de loi.

Dans ces conditions, ce Parlement pourra-t-il durer plus que les 18 mois, en moyenne, des gouvernements minoritaires? On ne sait pas , a laissé tomber M. Singh. Pour ma part, je suis ici pour forcer ce gouvernement à aider les gens , a-t-il répété.

Les autres alliés possibles du gouvernement Trudeau, les 32 députés bloquistes, ont déjà dit qu'ils offriraient leur appui après avoir étudié chaque initiative gouvernementale, en utilisant comme filtre ce que dicteront les intérêts du Québec.