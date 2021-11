À 23 ans, il réalisera son rêve en travaillant à bord du Disney Wonder

C’est le bonheur de travailler dans un poste qui est super stimulant, où il y a toujours des activités différentes , confie avec excitation le natif de la région.

Je peux passer deux heures à animer un karaoké, deux heures ensuite au bord de la piscine à faire des chorégraphies, et un autre deux heures à animer des trivia Disney, des quizz sur des films comme La reine des neiges et les personnages Marvel.

Passionné depuis toujours par l’univers féérique de Disney, le jeune homme détient une formation professionnelle en théâtre musical. En 2018, à l’issue de sa formation, il postule en ligne pour tenter de travailler pour l’un des célèbres spectacles du géant du divertissement. La réponse se fera attendre trois années, avant qu’une proposition ne lui soit faite l’été dernier.

Loin de l’effervescence des spectacles, Maxime Brunet travaille entre-temps au Disney Store, à Ottawa, et comme représentant canadien au parc thématique Epcot, en Floride, au sein du parc Walt Disney World. La pandémie qui frappe le monde du tourisme aux quatre coins de la planète mettra un terme à cette expérience.

Mais en juillet dernier, un courriel l’invitant à auditionner pour un poste sur le Disney Wonder relance ses espoirs. Pandémie oblige, c’est en ligne que se déroule le processus d’audition. C’était assez particulier. J’avais plusieurs auditions de théâtre, des monologues, des petites scènes, des jeux de personnages que je devais apprendre. J’avais aussi une audition de danse sur Zoom , se souvient-il, précisant qu’il n’était pas évident de communiquer son énergie, son dynamisme et sa technique, tout en apparaissant entièrement à l’écran.

Il parvient toutefois à décrocher un contrat qui débutera le 2 décembre prochain et se poursuivra jusqu’au 13 avril. J’aurai la chance de travailler et de voyager à la Nouvelle-Orléans, au Texas, à San Diego, de belles destinations que je n’ai pas encore eu la chance de visiter dans ma vie , se réjouit la recrue.

Traditionnellement, les employés des spectacles doivent suivre une formation en Floride à la Disney University. Mais en raison de la pandémie, c’est sur le bateau que Maxime Brunet recevra sa formation, deux semaines avant d’entrer officiellement en poste.

Le jeune homme habitera sur son lieu de travail et sera quotidiennement à l’horaire, à raison d’environ 10 heures par jour. Si Maxime reconnaît que de longues journées, de longues semaines l’attendent, il ne se félicite pas moins d’avoir décroché un poste super stimulant .

Je ne peux pas croire que je vais être payé pour danser au milieu de la mer, avec des feux d’artifice et m’amuser comme un petit fou , s’enthousiasme Maxime Brunet, qui précise que Disney Cruise Line est la seule compagnie au monde à détenir un permis pour proposer des feux d’artifice en pleine mer.

Concernant la situation sanitaire, ce dernier, qui a eu l’occasion de faire le voyage récemment, indique que la compagnie prend la situation très au sérieux. Stations de désinfectant à chaque intersection de l’embarcation et nombre de visiteurs réduit de façon importante visent à assurer la sécurité à bord. En octobre dernier, le bateau, d’une capacité d’accueil de près de 4 000 visiteurs, se limitait à environ 1 000 passagers. À leur service, quelque 1 200 employés s’activent pour faire vivre la machine à rêves.

Quelques règles à connaître avant de partir

À l’instar des grands croisiéristes américains, tous régis par l’Agence de santé publique américaine, Disney Cruise Line annonce des règles sanitaires strictes. Seuls les passagers pleinement vaccinés contre la COVID-19, âgés de 12 ans et plus, seront admis à bord de la croisière. Ils devront par ailleurs se soumettre à un test de dépistage de la COVID-19 au moment d'embarquer. Le même test sera administré aux passagers de 11 ans et moins qui devront également se munir d’un test PCR avant leur voyage. À ces mesures s’ajoute la distanciation physique et le port du masque de rigueur dans les endroits clos, pour toutes les personnes âgées de 2 ans et plus.