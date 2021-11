Un autre prix en France pour Kukum, le roman de Michel Jean

Ce prix est remis pour la première fois par le festival Nature Nomade, dont la mission est de faire découvrir le voyage à travers des œuvres littéraires. Le festival se déroule à Nantes depuis 2017.

Almanda continue de veiller, et cette nouvelle me remplit encore une fois de gratitude. Il s'agit d'un troisième prix littéraire pour Kukum en France et je me pince pour y croire. Merci de soutenir ce roman qui, à travers la saga des Siméon, raconte l'histoire de la nation innue et des premiers peuples nomades du Québec. Tshinishkumitin , a réagi Michel Jean sur Facebook.

Cinq œuvres étaient finalistes avec Kukum : Amazonie : sur les traces d’un aventurier disparu, d’Eliott Schonfeld, L’appel du cacatoès noir, de John Danalis, Le mangeur de pierres, de Davide Longo, Le souffle des Andes, de Linda Bortoletto, et The White Darkness, de David Grann.

Kukum a gagné le prix Vleel (Varions les éditions en Live) 2021 en France. Vleel est une initiative numérique sur Instagram et YouTube créée par le blogueur Anthony Lachegar en avril 2020.

Une deuxième vie pour Kukum

Kukum raconte la sédentarisation forcée des personnes innues à travers l’histoire singulière de l’arrière-grand-mère de l’auteur. Raconté au je, le roman plonge dans la vie d’Almanda Siméon, une femme blanche qui choisira la vie nomade en épousant un Innu de Mashteuiatsh.

Le roman, paru en 2019 au Québec et en 2020 en France, était un peu passé inaperçu au Québec avant d’être récompensé par le prix France-Québec, qui lui a donné une deuxième vie et l’a propulsé en haut des ventes.