Les syndiqués du Hilton Québec dénoncent le « mur de la honte »

C’est la première fois en 36 ans que je vois des gestes comme ça , s’étonne la présidente du syndicat, Louise Jobin. Elle y voit un signe que le conflit de travail pourrait s’éterniser. Ça nous montre que l'employeur ne veut pas régler, s'il avait eu l'intention de régler, il n’aurait pas mis une barrière.

Louise Jobin, présidente des employés du syndicat du Hilton Photo : Radio-Canada

C'est inhumain de clôturer des humains. C'est pour ça qu'on appelle ça le mur de la honte. Une citation de :Louise Jobin, présidente du syndicat des employés du Hilton Québec

Les employés en grève dénoncent des négociations qui font du surplace et les demandes de l’employeur qui feraient reculer leurs conditions de travail. C'est sûr que ne rentrera pas avec un recul. On demande un statu quo de la convention , martèle la présidente.

Côté salaire, les employés demandent des hausses allant de 1,5 % à 2,5 %, alors que, selon le syndicat, la direction veut geler la rémunération pour deux ans.

Johnny Lagacé travaille au Hilton depuis 41 ans. Il se souvient encore très bien d’une grève de 9 mois en 1992 et se demande s’il sera possible de régler le conflit de travail plus rapidement cette fois-ci.

Là, on dirait qu'on s'en va dans le même pattern. Je sais pas comment ils pensent. On demande rien, nos demandes sont raisonnables. [L’augmentation des] coûts de la vie est 5 % et on demande 1,5 % , analyse-t-il.

Quant au grillage pour tenir les employés à distance, il estime que la manœuvre aura des conséquences durables sur les relations de travail.

Johnny Lagacé, employé du Hilton depuis 41 ans Photo : Radio-Canada

C'est un peu sauvage de la manière dont ça se passe. Je pense pas qu'on mérite ça. […] Ce sera plus pareil, il va rester des cicatrices de tout ça. Une citation de :Johnny Lagacé, employé au Hilton depuis 41 ans

La direction du Hilton n’a pas souhaité commenter le conflit de travail en cours ni expliquer pourquoi elle avait senti le besoin d’installer une clôture à l’entrée de l’hôtel.