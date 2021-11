Première rencontre entre les conseillers et la mairesse à Gatineau

La première rencontre entre la nouvelle mairesse de Gatineau, France Bélisle, et les conseillers élus a eu lieu mardi, à l’hôtel de ville. À leur sortie, plusieurs élus disent avoir senti un esprit de collaboration entre élus indépendants et membres d’Action Gatineau.

On s’est tous présentés. On a jasé. Il n’y avait pas d’animosité ni rien. Tu voyais que les gens veulent [former] une équipe , a indiqué Denis Girouard, conseiller indépendant élu dans le district du Lac-Beauchamp.

Même son de cloche du côté d’Edmond Leclerc, nouveau conseiller indépendant de Buckingham qui a parlé d’une rencontre tenue en toute collégialité. C’était une très belle rencontre. Je suis optimiste , a-t-il déclaré.

Je pense aussi pouvoir y apporter mon grain de sel parce qu’il y a de la place pour des jeunes et des gens de tous les milieux , a ajouté celui qui est âgé d’à peine 22 ans.

À leur arrivée à la Maison du citoyen, plusieurs conseillers ont dit se sentir fébriles. J’ai dit à mes filles, ce matin, que c’était comme une première journée d’école pour nous , a confié Isabelle N. Miron, seule conseillère sortante d’Action Gatineau qui a été réélue au terme de l’élection de dimanche.

Les bases d'une bonne collaboration

La conseillère du district de l'Orée-du-Parc a insisté sur le fait que cette première rencontre était déterminante, à ses yeux, pour jeter les bases d’une bonne collaboration entre élus.

C’est aujourd’hui qu’on établit le ton. Quel genre de collaboration va être possible dans les quatre prochaines années? J’ai donc hâte de voir quel sera le ton de la rencontre , a-t-elle lancé avant de se rendre à la salle Jean-Despréz, où avait lieu la réunion.

Parti, pas parti, on est tous ici pour représenter notre quartier et on n’y arrivera pas tout seul. Ça va prendre des alliances. Ça va prendre des collègues qui nous soutiennent pour pousser nos projets.

C’est vraiment un exercice important qu’on fait, ce matin, de briser la glace. Une citation de :Isabelle N. Miron, conseillère réélue dans le district de l’Orée-du-Parc

Sa collègue Caroline Murray, conseillère élue d’Action Gatineau dans le district de Deschênes, a affirmé que l’accueil était bon pour les nouveaux venus comme elle.

Pour moi, la partisanerie, c’est terminé. On a tous été élus. On forme un seul conseil pour représenter les citoyens et c’est vraiment ce que je sens ce matin , a-t-elle soutenu avant d’aller prendre place dans la salle Jean-Despréz.

Le conseiller élu dans le district de Hull-Wright, Steve Moran (Archives) Photo : Radio-Canada

Le conseiller élu dans le district de Hull-Wright, Steve Moran, a tenu des propos similaires. On a des défis dans [mon] district et il faudra qu’on travaille ensemble sur beaucoup, beaucoup de dossiers. Ça ne me fait pas peur du tout. [Selon] ce que je vois à date, ce sont des gens qui sont prêts à travailler ensemble d’un bout à l’autre de la ville , a-t-il dit.

On est tous des conseillers municipaux et on va travailler ensemble pour la population , a renchéri le conseiller indépendant Steven Boivin, élu dans le district d’Aylmer.

Les conseillers et conseillères élues entreront en fonction mardi prochain, après leur assermentation.

Avec les informations de Stéphane Leclerc