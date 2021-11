Un hiver rempli d’espoir à Whistler

Les flocons de neige qui tombent sont également synonymes d'espoir pour de nombreux commerçants et de responsables d'attractions touristiques, qui sourient davantage depuis l'assouplissement des mesures sanitaires.

La saison sera bonne, pensent-ils, en croisant les doigts.

C’est notre outil principal. On est content de voir arriver [la neige], dit en souriant Étienne Letondeur, entraîneur en chef au Parc olympique de Whistler. On sait qu’on va en avoir beaucoup pour l’ouverture, alors c’est génial.

Tout comme le nombre de visiteurs canadiens et étrangers qui pourraient affluer à Whistler dont l'ouverture des pistes est prévue le 26 novembre.

Étienne Letondeur, entraîneur en chef au Parc olympique de Whistler. Le parc a attiré 90 000 visiteurs l'année dernière. Photo : Radio-Canada / Wildinette Paul

La pandémie a eu un effet curieusement assez bénéfique sur l'attraction touristique. Des personnes à la recherche de nature, d'activités saines et d’endroits pour échapper à la ville ont opté pour les pistes de ski de fond et de raquette la saison dernière, affirme l'entraîneur en chef, qui est aussi conseiller technique.

L’année dernière était très forte, et cette année va l’être encore plus. Ce n’est pas du tout l’hiver de la dernière chance, bien au contraire. On est très confiant. Une citation de :Étienne Letondeur, entraîneur en chef au Parc olympique de Whistler

Visiteurs locaux et étrangers visés

Les mesures autour des frontières se sont assouplies, et Whistler n’a pas l’intention de se limiter. Cet hiver, Tourisme Whistler mise sur les visiteurs venant de la Colombie-Britannique, de l’Ontario et du Québec. Et forcément, sur les Américains qui peuvent déjà traverser la frontière canadienne.

Tourisme Whistler demande aux visiteurs de préparer leur voyage et de s'informer sur les restrictions en place en Colombie-Britannique avant de se déplacer. Photo : Radio-Canada / Tina Lovgreen

La COVID-19 apporte encore des obstacles pour nos visiteurs étrangers, souligne Lauren Everest, directrice principale des communications. Cela dit, Whistler est une destination internationale. Il y a actuellement une forte demande venant du Royaume-Uni et du Mexique.

Les prévisions sont bonnes, selon Tourisme Whistler. Le taux d’occupation devrait atteindre 53 % cette saison, soit une augmentation de 30 points de pourcentage par rapport à l'hiver dernier. Mais cela reste toujours loin derrière les années pré-COVID-19, reconnaît Mme Everest.

À bras ouverts

« Ultra importante! » C’est de cette façon que Pierre Maxime Richer, copropriétaire du café Green Moustache, qualifie cette saison hivernale. Je pense que le mot ultra n’est même pas assez. On a accumulé un petit peu de dettes, c'est certain.

Je n’irai pas jusqu’à dire que c’est un hiver de la dernière chance. Espoir, c’est sûr, et je sens déjà que c’est déjà engagé. Une citation de :Pierre Maxime Richer, copropriétaire du café Green Moustache à Whistler

Pour survivre à la pandémie, M. Richer a, entre autres, transformé son café en épicerie zéro déchet pendant un an.

Le chiffre d'affaires mensuel du café Green Moustache a baissé de 35 % à 40 %, indique Pierre Maxime Richer, coproprietaire du café. Photo : Radio-Canada / Wildinette Paul

Les mesures maintenant allégées, il fait un autre changement et a aménagé une petite salle à manger. On est prêt à recevoir les visiteurs à bras ouverts, avec les règles de base : portez le masque, respectez la distanciation sociale. On le sait, si l'on est doublement vacciné, il peut encore y avoir des transmissions.

L’hiver paie les factures

Au magasin Fanatyk Co Ski & Cycle, quelques personnes achètent déjà du matériel pour dévaler les pentes. Le gérant, Bernard Duval, se croise les doigts pour que la saison d'hiver ne finisse pas en queue de poisson comme l’année dernière.

C’est très important qu’on soit capable de continuer comme la tradition le veut et de garder notre hiver parce que, dans le fond, c’est ça qui paie les factures, c’est l’hiver. Une citation de :Bernard Duval, gérant de Fanatik Co Ski & Cycle

Si, l’année dernière, la présence de touristes suscitait de l’inquiétude, le message a changé, croit M. Duval. On aime les Québécois. Venez! Dans ce temps-là, il n’y avait pas de vaccin. C’était le début de la COVID. On ne savait pas où on allait.

Le gérant du magasin Fanatyk Co Ski & Cycle, Bernard Duval, dit que son commerce a dû réduire ses heures d'ouverture en raison d'un manque de personnel. Photo : Radio-Canada / Wildinette Paul

Tourisme Whistler est aussi du même avis, rappelant que, l’année dernière, les voyages non essentiels étaient fortement déconseillés. Je pense que les membres de la communauté de Whistler essayaient de faire suivre ce message et de simplement dire qu'ils voulaient que tout le monde suive ce conseil et ne voyage pas. Mais nous sommes ailleurs , affirme Lauren Everest.

Elle souligne que la plupart des activités requièrent une vaccination adéquate. La majorité des voyageurs venant ici seront complètement vaccinés, croit-elle. Donc, oui, je dirais que la communauté ne ressent pas du tout la même chose.

Problème de main-d'oeuvre

L’un des plus grands défis pour les entreprises est le personnel. Le Parc olympique, qui a perdu une partie de sa main-d'oeuvre lors de la fermeture des frontières, en est un exemple. Fanatik Co Ski & Cycle, de son côté, a dû diminuer ses heures d’ouverture.