Se coucher régulièrement entre 22 h et 23 h diminuerait les risques cardiaques

Les personnes qui se couchent entre 22 h et 23 h de façon routinière présentent moins de risques de subir un accident cardiaque ou circulatoire que celles qui se couchent plus tôt ou plus tard, tendent à montrer les travaux de chercheurs britanniques.

Si plusieurs études ont analysé le lien entre la durée du sommeil et les maladies cardiaques et circulatoires, la relation entre le moment du sommeil et les problèmes cardiaques n'a pas été explorée de manière aussi approfondie , expliquent dans un communiqué le Dr David Plans et ses collègues de l’Université d’Oxford.

Pour explorer la question, ces scientifiques ont scruté les dossiers de plus de 88 000 participants à la UK Biobank qui ont porté au poignet pendant sept jours un appareil qui recueillait des informations sur leurs heures de coucher et de lever. Ces volontaires ont ensuite été suivis pendant une durée moyenne de 5,7 ans afin d’établir – ou non – un diagnostic de maladie cardiaque ou circulatoire.

Les résultats montrent que pas moins de 3172 participants (3,6 %) des participants ont développé une maladie cardiaque ou circulatoire au cours du suivi.

Comparativement aux personnes qui s'endorment entre 22 h et 22 h 59, celles qui s'endorment après minuit ont un risque 25 % plus élevé de développer une maladie cardiaque ou circulatoire , notent les chercheurs.

Celles qui s'endorment entre 23 h et 23 h 59 présentaient un risque augmenté de 12 %, tandis que celles qui s'endormaient avant 22 h ont un risque accru de 24 %.

Une analyse approfondie des données tend à montrer que l’association entre le temps de sommeil et les maladies cardiaques et circulatoires est plus forte chez les femmes .

Chez les hommes, seul le fait de s'endormir avant 22 h semble augmenter le risque de développer une maladie cardiaque ou circulatoire.

Bien que notre étude ne permette pas de conclure à un lien de causalité, nos résultats laissent à penser que les couchers précoces ou tardifs sont plus susceptibles de perturber l'horloge biologique, avec des conséquences néfastes pour la santé cardiovasculaire , poursuit le Dr Plans.

L’heure optimale

Le corps possède une horloge interne de 24 heures, appelée rythme circadien, qui aide à réguler le fonctionnement physique et mental.

Notre étude indique que l’heure optimale pour s'endormir se situe à un moment précis du cycle de 24 heures du corps, et que tout écart peut être préjudiciable à la santé , résume le Dr Plans. Le moment le plus risqué semble être après minuit, probablement parce qu'il réduirait la probabilité de voir la lumière du matin, qui remet l'horloge biologique à zéro .