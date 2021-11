L’identité d’un mineur accusé d’un meurtre à nouveau divulguée sur ordre de la cour

La police de Toronto a obtenu une ordonnance des tribunaux pour publier à nouveau le nom du mineur qu’elle recherche relativement au meurtre non prémédité d’un chauffeur de taxi de la métropole le 24 octobre. Il s’agit d’Isaiah Twyman, un adolescent de 17 ans qui fait déjà l’objet d’un mandat d’arrêt national.

La police pense qu’il était nécessaire de demander à nouveau aux tribunaux l’autorisation de révéler l'identité du suspect de 17 ans pour pouvoir l’arrêter. Le nom des mineurs accusés d’un crime est en général protégé par la loi.

L'individu recherché pèse 70 kg (155 lb) et mesure près de 1 m 70 (5 pi 6 po).

La police a sommé l’individu de se rendre lors d’une conférence de presse à son quartier général mardi après-midi. Je vous suggère de contacter un avocat et de vous rendre , a lancé le sergent-détective Henry Marsman pendant son message devant les caméras.

Le sergent-détective Marsman souligne que le suspect n'a pas d'adresse permanente. Il ajoute que l'individu est armé et dangereux.

La police a lancé un nouvel appel à témoins pour l'aider dans son enquête. C'est un meurtre brutal et violent et nous sommes impatients de le retrouver et de l'appréhender , poursuit-il.

Le sergent-détective a donné peu de détails sur l'enquête policière, mais il confirme que le suspect était un passager à bord du taxi de la victime de 73 ans.

Le chauffeur de taxi, Christopher Jung, a été retrouvé souffrant de plusieurs blessures par balles dans son taxi que l'on voit en arrière-plan. Photo : CBC/Christophe Langenzarde

Il précise que la police a recueilli le témoignage de témoins oculaires et récupéré la bande-vidéo de la caméra de surveillance du taxi.

Christopher Jung a succombé à ses blessures par balles après avoir été retrouvé inerte par des passants le soir du meurtre.

La fusillade s'est produite près de l'intersection des avenues Pharmacy et Eglinton Est. Le sergent-détective Marsman refuse de se prononcer sur le mobile du meurtrier.

La publication de l'identité de l’adolescent est valable jusqu’au 14 novembre. Au-delà de cette date, le nom du suspect devra à nouveau être retiré de toutes publications.

Le sergent-détective Marsman pense néanmoins qu'il n'aura plus besoin de demander aux tribunaux de l'autoriser pour une troisième fois à divulguer l'identité du jeune suspect.

La police est de toute façon limitée dans sa démarche et elle ne peut demander indéfiniment le renouvellement de l'ordonnance des tribunaux.