Les jeux vidéo Netflix lancés sur l’iPhone et l’iPad

Le catalogue de jeux vidéo de Netflix se résume aux titres Stranger Things: 1984, Stranger Things 3: The Game, Shooting Hoops, Teeter (Up) et Card Blast. Les titres, exclusifs aux personnes abonnées à Netflix, sont dépourvus de publicités.

Chacun des jeux développés par le géant de la diffusion en continu peut maintenant être téléchargé à partir de Google Play Store pour Android et d'App Store pour iOS.

Un rail montrant les jeux vidéo de Netflix apparaîtra dès mercredi dans l'application des propriétaires d'appareils iOS. Photo : Netflix

Il faudra toutefois attendre mercredi pour que les titres soient visibles dans un rail à même la plateforme Netflix sur iOS, comme c’est le cas présentement avec Android.

L’App Store s’attire les foudres des développeurs depuis quelques années, notamment en raison de ses politiques restrictives à l’égard des plateformes de jeux vidéo en nuage (cloud gaming).

Le géant californien Apple exige des commissions allant de 15 à 30 % sur chacune des ventes effectuées dans l’application, une taxe jugée exagérée et parfois contournée par l’industrie vidéoludique.