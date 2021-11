100 ans pour l’orgue Casavant de la cathédrale de Rimouski... et 7 ans de silence

L'orgue Casavant installé dans la cathédrale de Rimouski aura 100 ans ce mois-ci. L'instrument qui compte plus de 4000 tuyaux a été inauguré le 21 novembre 1921, mais il est maintenant contraint au silence en raison de la fermeture de l'église, pour une durée indéterminée, en 2014 .

Le président des Amis de l'orgue de Rimouski, Gérard Mercure, estime que l'orgue Casavant de type romantique valait deux ou trois millions de dollars au moment de son achat. Par contre, sa valeur n'est plus la même puisque, selon lui, la demande pour ce type d'instrument a chuté.

À l'époque, l'orgue avait été inauguré par un organiste français alors célèbre, Joseph Bonnet.

C'est un orgue assez important. [...] Dans l'est, il n'y a pas d'autre instrument de ce type-là. Une citation de :Gérard Mercure, président des Amis de l'orgue de Rimouski

L'orgue a par la suite été modifié pour le transformer en orgue symphonique, un orgue plus moderne, plus équilibré , selon M. Mercure.

La cathédrale de Rimouski, où se trouve l'orgue Casavant, est fermée depuis 2014. Photo : Radio-Canada

L'instrument a aussi subi une cure de jouvence en 1979. On a modifié la sonorité des tuyaux. On a réharmonisé chacun des 4000 tuyaux. Ça a pris 10 mois à deux harmonistes , se souvient Gérard Mercure.

Réduit au silence depuis plusieurs années

M. Mercure indique qu'aux dernières nouvelles, l'instrument se porte assez bien.

Par contre, il espère qu'aucune vermine n'entrera dans certaines parties de l'instrument et que la température interne de la cathédrale restera constante pour éviter de détériorer l'orgue.

Je souhaiterais qu'il revienne à la vie, c'est-à-dire qu'on puisse faire des concerts dessus. [...] On souhaite ardemment que l'orgue soit remis en condition. Une citation de :Gérard Mercure, président des Amis de l'orgue de Rimouski

Il déplore le cambriolage qu'a subi la cathédrale en mars dernier et au cours duquel des tuyaux ont été détachés de l'orgue. On réagit un peu avec tristesse parce que, pour nous, c'est un peu comme une profanation et ça occasionne des coûts parce qu'il va falloir restaurer des tuyaux , soutient-il.

Gérard Mercure espère que l'orgue sera réparé pour que la sonorité de cet instrument d'exception soit perpétuée.

Avec les informations de Xavier Lacroix