Des pharmaciens albertains manquent de vaccins antigrippaux à haute dose

Le vaccin à haute dose Fluzone est décrit par Santé Alberta comme le vaccin de choix pour les personnes de 65 ans et plus.

Il était précédemment offert gratuitement seulement aux Albertains de 65 ans et plus vivant dans des établissements de soins de longue durée. Les autres aînés devaient alors payer 75 $ pour le recevoir.

Ce vaccin est maintenant gratuit pour tout le monde.

Les pharmaciens affirment que la demande est présente, mais que l’approvisionnement fait défaut.

Nous avons commandé dix boîtes et n'en avons reçu qu’une , déplore le propriétaire de la pharmacie Crescent IDA, à Lac La Biche, Zicki Eludin. Nous recevons à peu près 10 % de ce que nous avons commandé.

Zicki Eludin dit que, lors de ses premières commandes de Fluzone, il n'avait pas de mal à obtenir les quantités désirées, mais que les problèmes ont commencé récemment.

Quatre fois plus d'antigènes

Zicki Eludin s’est notamment occupé de mettre en place une clinique de vaccination dans un foyer pour personnes âgées ce mois-ci.

Toutefois,il n’avait plus de vaccins à haute dose à inoculer.

[Santé Alberta] est encore concentrée sur la lutte contre la COVID-19. Alors, peut-être, que leurs services de logistique n’ont pas fait leur devoir , estime-t-il.

La plupart des clients de Zicki Eludin choisissent le vaccin à dose normale contre l’influenza, mais il voudrait leur offrir la possibilité de recevoir une protection supérieure grâce au vaccin à haute dose.

Celui-ci contient quatre fois plus d'antigènes que la version standard. Les antigènes sont ce qui stimule la réponse immunitaire de la personne vaccinée face au virus.

400 000 doses commandées par la province

Le ministère de la Santé de l'Alberta dit que la province a commandé plus de 400 000 vaccins à haute dose cette année.

Selon lui, c'est suffisant pour immuniser tous les Albertains de 65 ans et plus dans des milieux de soins collectifs et protéger 68 % de tous les aînés albertains admissibles au vaccin.

Ces doses sont divisées en petites quantités à travers la province , fait savoir Santé Alberta dans une déclaration écrite. C'est pour s’assurer qu'elles seront accessibles au plus d’Albertains possible.

L'Alberta n’a eu aucun cas de grippe confirmé en laboratoire l’année dernière, mais des experts en santé doutent que la province puisse éviter la saison de la grippe une deuxième fois.

Avec les informations de Wallis Snowdon