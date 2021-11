Le CALACSCentre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel Agression Estrie explique qu'il faut du courage pour dénoncer une agression sexuelle, peu importe qui en est l'auteur.

Dans le cas du policier Samuel Ducharme, accusé d'agression sexuelle, la présumée victime savait qu'en portant plainte, il y aurait un poids de plus à porter puisque le dossier allait être traité par les médias.

Selon l’intervenante au dossier communications du CALACSCentre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel Agression Estrie, Kelly Laramée, la plaignante doit composer avec des commentaires désobligeants à son égard sur les réseaux sociaux.

Depuis que l’accusation déposée contre le policier Samuel Ducharme est sortie, la plaignante s’est fait critiquer sur les réseaux sociaux. Elle a même remis en question sa dénonciation puisqu’il s’agit d’un porte-parole du SPS occupant un poste d’autorité et plusieurs personnes ont mis sa parole en doute. Une citation de :Kelly Laramée, intervenante au dossier communications au CALACS Agression Estrie.

Rôle du procureur aux poursuites criminelles et pénales

Lorsque des accusations sont déposées contre l'auteur d'un crime de violence sexuelle, le rôle du procureur est de porter une attention particulière à la plaignante.

La porte-parole du directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), Me Audry Roy-Cloutier, souligne qu’il y a d’abord une rencontre avec la victime avant d'autoriser le dépôt d'accusation, et ce, pour l'impliquer rapidement dans le processus et répondre à ses questions.

Aspect important pour la plaignante : c'est un seul et même procureur qui assume la responsabilité du dossier.

On demande aussi au tribunal d'agir dans les plus brefs délais pour réduire le stress de la présumée victime.

Nouveaux outils

Par ailleurs, de nouveaux outils seront bientôt disponibles concernant les mesures pour faciliter l'expérience des victimes dans le système judiciaire.