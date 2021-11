La pandémie nous a fait nous questionner sur notre rapport à la mort et a mis au jour l’importance des cérémonies funéraires pour les familles qui en ont été privées. En ce mois de novembre, qualifié de mois des morts, nos archives témoignent de l’évolution de la thanatologie et des rites funéraires au Québec.

Les premières femmes thanatologues

C’est un peu de famille, j’ai été élevée dans ça. Mon grand-père était directeur funéraire et mon père ensuite. Une citation de :France Gaudet, thanatopraticienne

À l’émission Aujourd’hui du 16 mai 1967, l’animateur Pierre Paquette mène une entrevue avec Noëlla et France Gaudet. Cette mère et sa fille sont étudiantes en thanatologie à l’Université de Montréal.

Aujourd’hui, 16 mai 1967

À l’époque, elles sont quatre femmes dans la province de Québec à porter le titre de thanatopraticienne.

Noëlla Gaudet explique qu’elle a d’abord aidé son mari pour lui faciliter la tâche et qu'ensuite elle a décidé d’en faire son métier. Pour sa fille, c’est la même chose. La thanatologie est souvent une affaire de famille.

Traditionnellement, les entreprises funéraires étaient transmises de père en fils. Une tendance qui tend aujourd’hui à s’inverser alors que 70 % des élèves en thanatologie sont des femmes.

La crémation dans les années 1970

Depuis Vatican II, l’Église veut beaucoup respecter la liberté de choix des gens sur la manière de disposer de leur corps après leur mort. Une citation de :Curé Fernand Lecavalier, paroisse Notre-Dame-des-Neiges

Au bulletin de nouvelles Ce soir du 7 avril 1977, le journaliste Jean Ducharme présente un reportage au sujet de la crémation et de l’autorisation récente que l’Église a donnée à cette pratique.

Ce soir, 7 avril 1977

En 1977, le cimetière catholique de la Côte-des-Neiges à Montréal est le premier et le seul en Amérique du Nord à offrir un crématorium.

La pratique funéraire de la crémation, qui consiste à brûler le corps et à disposer des cendres, est permise chez les fidèles catholiques depuis le Concile de Vatican II, c’est-à-dire depuis 1965.

Dans les années 1970, les gens demandant la crémation se font de plus en plus nombreux.

Dès la première année en 1976, il y a eu au cimetière de la Côte-des-Neiges, 950 crémations sur un total de 6500 funérailles. En 1977, le nombre de crémations atteignait 1500.

C’est également pour solutionner un problème de surpeuplement des cimetières que les crématoriums feront leur apparition. Les pierres tombales et les cercueils causent également des problèmes de pollution.

De nos jours, plus de 50 % des Québécois choisissent la crémation.

Prendre le temps de faire le deuil

Mon grand-père a été exposé sur les planches. On les exposait trois jours, trois nuits et la veuve portait le deuil un an. Une citation de :Participante au reportage

Dans ce reportage diffusé à l’émission Dossier du 19 mars 1995, le journaliste Simon Durivage s’interroge sur le sens à donner à la mort dans une société qui cherche à l’éclipser de plus en plus.

Dossier, 19 mars 1995

« La mort autrefois suivait un rituel précis. Elle faisait en quelque sorte partie de la vie. On mourait à la maison, on mourait plus jeune, on mourait plus nombreux.

Aujourd’hui, on cache de plus en plus la mort, on a tendance à la moderniser. On meurt à l’hôpital, on confie nos corps à des spécialistes. »

Dans le reportage, Simon Durivage visite une classe de thanatologie au collège de Rosemont, où les étudiants apprennent à embaumer et à maquiller les corps, mais aussi à accompagner les familles dans leur deuil.

On le voit dans les hôpitaux, il faut guérir, il faut guérir, il faut guérir. La mort est comme une défaite. Ça explique peut-être pourquoi certains veulent vite passer à autre chose. Une citation de :Élève en thanatologie

L’industrie funéraire affiche un chiffre d’affaires de plus de 300 millions de dollars par année au Québec. Comme la population est vieillissante, le taux de placement chez les étudiants en thanatologie est aujourd’hui de 100 %.