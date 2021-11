La Saskatchewan est bien placée dans l’exploitation du lithium, un minéral d’avenir

L’émergence de la demande en lithium, un minéral utilisé dans des appareils et véhicules électroniques, place la Saskatchewan dans une position avantageuse, affirme la ministre de l'Énergie et des Ressources, Bronwyn Eyre.

La demande globale de lithium pourrait quintupler d’ici 2030, et la Saskatchewan est bien placée pour se tailler une place , affirme-t-elle.

La ministre y voit une possibilité de création d'emplois.

Le secteur de l’énergie et le secteur minier constituent des investissements attractifs, ils créent des emplois de qualité et s'appuient sur ce qui a toujours constitué nos forces, traditionnellement.

À titre d'exemple, l'entreprise Prairie Lithium, une compagnie qui développe des technologies au lithium, a obtenu des résultats probants en extrayant du lithium des saumures de champs pétroliers en Saskatchewan.

Elle ouvre cet automne un puits de saumure de lithium au sud-est de la Saskatchewan, une première dans la province. En 2020, lorsqu'elle extrayait de la saumure des eaux souterraines dans des champs pétroliers, son projet a employé plus de 100 personnes et 40 différentes compagnies.

22 minéraux essentiels présents en Saskatchewan

Le lithium est l'un des minéraux jugés critiques dans le plan d’action entre le Canada et les États-Unis sur les minéraux essentiels.

On y identifie 31 minéraux essentiels pour les économies modernes, en plus d'avoir une utilisation dans les technologies écologiques et numériques.

La Saskatchewan en produit trois à l'heure actuelle, l’uranium, la potasse et l’hélium.

Or, de ces 31 minéraux qui figurent sur la liste, plus de 22 peuvent être retrouvés en Saskatchewan.