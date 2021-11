Astroworld : la sécurité a manqué à son devoir, selon un ado présent sur place

En plus des huit morts, plus de 300 personnes ont été traitées pour des blessures sur place et au moins 17 personnes ont dû être transférées à l'hôpital durant le festival, qui avait lieu à Houston vendredi.

Evan Pond, de Simcoe, en Ontario, a déclaré qu'il s'était rendu seul au Texas mercredi dernier pour assister au concert à guichets fermés au NRG Park. L'adolescent de 16 ans avait prévu d'y retrouver deux amis pour voir le rappeur Travis Scott et d'autres artistes.

M. Pond affirme de plus que bien des spectateurs n'avaient aucune considération pour le bien-être des autres.

Pas fait grand-chose

La sécurité n'a pas fait grand-chose pendant toute la journée , a déclaré M. Pond à l'émission Metro Morning de CBC Radio. Beaucoup de gens à qui j'ai parlé après le spectacle [sont d'avis] qu'ils auraient pu faire beaucoup plus.

À un moment donné, un mouvement de foule vers la scène a eu lieu.

Selon M. Pond, plusieurs personnes ont été écrasées, et d’autres, piétinées. Il a qualifié l’événement de perturbant. Selon lui, l'événement a laissé certains spectateurs marqués mentalement .

Lorsque le rappeur torontois Drake est monté sur scène pour donner une performance surprise, M. Pond a déclaré avoir été poussé sur le sol pendant une ou deux chansons. Il a dit qu'il avait du mal à respirer, mais qu'il n'a pas été blessé. Il a finalement été capable de se relever.

J'ai cru que j'allais mourir; je ne peux pas vous mentir. Oui, c'était vraiment difficile de respirer et c'était vraiment effrayant. Je n'ai pas l'habitude de pleurer, mais j'ai pleuré comme un fou , a déclaré M. Pond.

Une jeune femme à côté de lui s'est évanouie dans ses bras, a-t-il dit. Je me suis tourné sur le côté et elle est tombée sur moi.

Les spectateurs s’en fichaient, selon lui

Dans certaines parties de la foule, vous aviez des gens qui s'évanouissaient, à gauche, à droite. Vous voyiez des gens empilés, sur le sol, évanouis. Il y a des gens qui crachent du sang, il y a des gens qui vomissent , a déclaré M. Pond à propos de la scène.

Des ambulances essayaient de passer et des gens sautaient dessus. C'était fou. Une citation de :Evan Pond, de Simcoe, en Ontario

Selon lui, alors qu’un certain nombre de personnes ont essayé d'aider les autres pendant le chaos, la plupart s'en fichaient.

Travis Scott a interrompu son spectacle lorsqu'il est devenu évident que des personnes avaient besoin de soins médicaux et a encouragé le public à faire de la place à une ambulance qui traversait la foule, mais il a ensuite repris sa prestation.

Travis Scott en spectacle au festival Astroworld, avant le mouvement de panique qui a fait au moins huit morts vendredi. Photo : Associated Press / Amy Harris

Les responsables ont déclaré qu'une société privée était principalement chargée d'assurer la sécurité du festival, mais la police de Houston était également affectée à l'événement.

Vous payez pour être protégé

M. Pond a déclaré que le ton de la journée était donné dès le début. Il était sur les lieux à 4 h du matin vendredi, le premier jour d'un événement qui était censé durer deux jours.

Dès l'ouverture du site, selon M. Pond, il y a eu une ruée vers les portes. Les agents de sécurité à cheval ont essayé de contrôler la foule, mais cela n'a pas suffi, a-t-il dit. Certaines personnes ont fini par pousser les barricades.

Quand vous payez votre billet, vous payez pour être protégé. En plus du spectacle et de tout le reste, vous payez pour votre santé et votre sécurité , a-t-il ajouté. Personnellement, j'ai eu l'impression qu'il y avait un manque de personnel.

Un mémorial de fortune a été érigé le long d'une clôture entourant le terrain du festival et sur certaines parties d'un trottoir pour rendre hommage aux victimes, qui étaient âgées de 14 à 27 ans.

Plusieurs procès intentés à Live Nation

Au moins 14 procès civils ont été intentés contre le promoteur Live Nation Entertainment Inc. ou une filiale, Live Nation Worldwide Inc., selon les dossiers judiciaires.

Parmi ceux-ci, 10 visent le rappeur Travis Scott - dont le vrai nom est Jacques Webster - et un vise Drake.

Avec les informations de CBC News