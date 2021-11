Dernier sondage de la CCN sur l’avenir du transport interprovincial Ottawa-Gatineau

Jusqu’au 24 novembre prochain, les résidents des deux côtés de la rivière des Outaouais sont invités à faire part de leurs commentaires sur le plan  (Nouvelle fenêtre) , qui servira à concevoir l’approche du transport interprovincial dans la région de la capitale nationale pour les 30 prochaines années. La consultation se déroule par l’intermédiaire d’un sondage  (Nouvelle fenêtre) en ligne.

En plus de déterminer les nouvelles tendances en matière de transport interprovincial et de présenter les possibilités d’investissements à long terme dans les programmes et les infrastructures, le plan préliminaire tient compte des répercussions des changements climatiques, du transport actif, des variations démographiques, des changements sociétaux et des nouvelles technologies sur l’avenir de la mobilité , explique la CCN par voie de communiqué.

À l’automne 2020, plus de 1700 personnes ont participé à la première consultation publique et aux séances organisées autour de ce dossier.

Un dossier fortement influencé par les effectifs de la fonction publique fédérale, mais aussi par la gestion de la circulation des véhicules lourds.

Bien que les possibilités d’améliorer la capacité de circulation des liens interprovinciaux existants dans le centre de la région soient limitées, l’analyse montre que l’adoption d’initiatives de transport durable sur les liens interprovinciaux existants représente une occasion importante d’améliorer leur capacité de circulation des personnes , écrit la CCNCommission de la capitale nationale . Elle cite notamment en exemple le futur tramway de l’ouest de Gatineau et la ligne d’autobus circulant en boucle pour relier les deux centres-villes, qui démontre que de tels projets peuvent contribuer de manière significative à répondre aux besoins des voyageurs interprovinciaux en augmentant la capacité de déplacement des personnes .

Un enjeu de campagne

La question du transport interprovincial s’est frayé une place dans la dernière campagne électorale fédérale.

Tout juste élu, le député libéral de Gatineau, Steven MacKinnon, a rappelé sa volonté de faire avancer un projet de sixième pont entre Ottawa et Gatineau.

Selon un sondage SOM-ICI Ottawa-Gatineau, paru en février 2021, malgré l’opposition de nombreux élus locaux, 61 % des résidents de la région de la capitale nationale voient le projet d'un sixième pont comme étant totalement ou en partie nécessaire.

M. MacKinnon avait également invité la Ville de Gatineau et la Société de transport de l’Outaouais (STO) à répondre à plusieurs questions sur le projet de tramway, alors que le fédéral n’a pas encore confirmé son financement.