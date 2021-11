L’école Ola-Léger de Bertrand va changer de nom

Le nom de cet ancien curé du village sera remplacé par un nom qui reflète davantage la modernité, selon le désir du comité des parents.

Le conseil d'éducation du District scolaire francophone Nord-Est va lancer un concours pour trouver le nouveau nom.

Ghislaine Foulem, présidente du conseil d'éducation du District scolaire francophone Nord-Est. Photo : Radio-Canada

On doit former un comité qui est composé de la communauté de Bertrand, notamment , explique Ghislaine Foulem, présidente du conseil d'éducation du District scolaire francophone nord-est. Deux représentants du conseil de district. Ce processus-là a été mis en marche.

Refléter la modernité

Le Père Ola Léger a été le premier curé résident de la paroisse Saint-Joachim à Bertrand. Il est décédé en 1953. Il a oeuvré pour que cette école soit construite, en 1945.

Le nouveau nom devra notamment refléter la modernité, selon Ghislaine Foulem.