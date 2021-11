Hausse des surdoses liées aux opioïdes dans les refuges de Toronto

En moyenne, trois surdoses surviennent quotidiennement et une personne meurt chaque semaine d’une surdose dans les différents refuges de la Ville de Toronto, selon les statistiques municipales. Les règles liées à la pandémie dans ces infrastructures et le manque de personnel formé pour gérer les incidents sont notamment pointés du doigt.

Jennifer Jewell a vécu dans l'un des refuges de Toronto au cours de la dernière année.

Pendant son séjour là-bas, la quinquagénaire dit qu'elle a régulièrement vu d'autres résidents faire des surdoses, parmi les quelque 610 surdoses présumées dans les refuges municipaux au cours des six premiers mois de 2021, selon un ensemble de données de la Ville de Toronto qui peuvent être trouvées sur son portail en ligne. Parmi ces surdoses, 26 ont été mortelles.

Il y a beaucoup trop de morts , témoigne-t-elle.

Il n'y a pas [assez] de services de soutien en santé mentale. Les gens perdent leurs amis tout le temps et il n'y a rien pour les aider. Une citation de :Jennifer Jewell, résidente dans un des hôtels loués par la Ville de Toronto

Il s'agit d'une augmentation saisissante par rapport à la même période en 2020, lorsque la Ville a documenté moins de 10 surdoses mortelles dans ses centres d'hébergement.

Ce pic survient malgré les efforts de la Ville pour renforcer les stratégies de prévention des surdoses dans ses refuges, tandis que plusieurs intervenants assurent qu’une partie grandissante des opioïdes sur le marché sont coupés avec des substances dangereuses.

En décembre, la Ville a lancé l'Initiative intégrée de prévention et de réduction des risques (iPHARE). Le programme a fourni 7 millions $ à des organismes partenaires pour mettre en œuvre une gamme de soutiens à la réduction des risques, tels que des efforts accrus en matière de santé mentale et la création d’un nombre limité de centres de consommation supervisée.

Pourtant, le nombre de surdoses dans les refuges ne cesse de croître.

La distanciation peut être mortelle pour les toxicomanes

Certains défenseurs des sans-abri affirment que le déplacement des personnes des campements vers des hôtels loués par la Ville à leur intention a peut-être aggravé la crise des surdoses.

Lorraine Lam, une travailleuse de proximité au Sanctuary Toronto, un organisme à but non lucratif qui travaille avec les sans-abri, a déclaré que les campements offraient une communauté et une certaine sécurité à ceux qui les fréquentent.

Beaucoup de gens qui vivent à l'extérieur sont les premiers intervenants. Ils sont là bien avant les ambulanciers paramédicaux , avance-t-elle. Si une personne tombe, d'autres peuvent être là pour littéralement sauver des vies.

Lorraine Lam, travailleuse sociale au Sanctuary Toronto, s'inquiète de la récente hausse des surdoses dans les refuges. Photo : CBC/Craig Chivers

Cependant, dans les centres d’hébergement hôteliers gérés par la Municipalité, de nombreux résidents vivent dans un isolement relatif en raison des mesures de distanciation physique. Lorraine Lam assure que cela peut être extrêmement dangereux pour les toxicomanes.

C'est la règle d'or : ne consommez jamais seul , rappelle Mme Lam. Elle souligne également le besoin de sites de consommation plus sûrs dans les refuges municipaux.

Diana Chan McNally, coordonnatrice de la formation au Toronto Drop-In Network, acquiesce.

Nous avons plaidé pour que des sites de consommation supervisée soient placés dans chaque hôtel refuge , dit-elle.

La consommation supervisée trop peu mise en place, voire inadaptée?

Actuellement, seuls 3 des 26 refuges temporaires de la Ville ont des centres de consommation supervisée, exploités par la santé publique de Toronto. Cependant, l'ouverture de centres supplémentaires ne dépend pas uniquement de la Ville, mais aussi d’un financement provincial.

La Municipalité dit avoir demandé une aide provinciale urgente.

Dans une réponse envoyée par courriel à CBC, le ministère de la Santé de l'Ontario déclare qu'il continuera de travailler avec ses partenaires municipaux pour lutter contre la crise des opioïdes et met en avant le fonds de 30 millions $ qu'il a fourni pour exploiter 21 centres de consommation et de traitement à travers la province.

En plus de centres de consommation plus sûrs, Mmes Lam et McNally ont également mentionné des programmes de témoignage d’anciens toxicomanes comme un moyen de décourager la consommation de drogue isolée.

Diana Chan McNally, coordonnatrice de la formation au Toronto Drop-In Network, affirme que davantage de centres de consommation supervisée dans les refuges et des programmes de témoignage par les pairs sont nécessaires pour aider à lutter contre le problème. Photo : CBC/Tyler Cheese

Lorsque vous consommez de la drogue, vous ne voulez pas nécessairement entrer dans un environnement semi-clinique , continue Diana McNally.

Permettre aux gens de se soutenir dans leur chambre, pas nécessairement dans un site dédié, contribuerait grandement à atténuer le niveau de surdoses que nous observons dans les refuges-hôtels.

Trop de résidents, trop peu de personnel

La dotation en personnel est également un problème qui a contribué à l'augmentation du nombre de surdoses, relève Mme Lam.

Je ne pense pas qu'il y ait assez de personnel suffisamment formé , regrette-t-elle. Elle attribue cela à la vitesse à laquelle les abris temporaires ont dû ouvrir en réponse à la COVID-19.

Il faut de nombreuses années pour faire cela pour vraiment pouvoir répondre de manière adéquate. Des gens m'ont dit qu'ils avaient été témoins de surdoses et que le personnel prend du recul, parce qu'il ne sait pas quoi faire ou qu'il refuse d’agir.

Elle suggère d'embaucher les résidents des refuges eux-mêmes pour intervenir en cas de surdose.

Ce seront les personnes les plus efficaces pour comprendre comment fonctionne la réduction des risques , selon Lorraine Lam.

La directive de la Ville sur les refuges affirme que tout le personnel du programme sera formé à la prévention, à la reconnaissance et à la réponse aux surdoses, y compris l'administration de naloxone , un médicament qui peut bloquer les effets des opioïdes et aider à inverser les surdoses.