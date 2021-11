Espoir renouvelé pour le basketball féminin professionnel au Canada

L'idée d'une ligue féminine toute canadienne n'est pas nouvelle. Celle d'acquérir une équipe de la WNBA non plus. Mais elles ont gagné du poids la semaine dernière alors que le rappeur Drake, dont la renommée est établie, a publié un message éphémère sur son compte Instagram appelant la WNBA à s'implanter à Toronto.

Drake n'est pas seulement un habitué des matchs des Raptors, il est aussi un ambassadeur pour l'équipe et entretient des relations avec plusieurs personnes d'influence dans le monde du basketball.

C'est enthousiasmant qu'une personne de cette stature s'intéresse au basketball féminin. Évidemment, il est un grand partisan des Raptors. Il est passionné de basketball et voué au basketball canadien alors je dis qu'il a raison d'appuyer la WNBA et de vouloir l'amener au Canada , dit Bridget Carleton.

L'Ontarienne de 24 ans vient de conclure sa troisième campagne dans la WNBA. Elle a pris part à 32 matchs, un sommet personnel. Néanmoins, une fois sa saison terminée aux États-Unis, elle a fait ses valises pour l'Israël afin de terminer son année.

Les joueuses professionnelles comme elle n'ont pas le choix de s'exiler pendant l'entre-saison de la WNBA pour garder la touche et recevoir un salaire, explique-t-elle, ce pour quoi une ligue toute canadienne serait bénéfique tant pour les joueuses d'ici que pour celles à la recherche d'une équipe de haut niveau pour quelques mois.

Je pense que nous sommes sur une lancée au Canada. Les gens s'intéressent de plus en plus au basketball comme Drake. Il y a l'espace et le marché [pour que ça arrive]. Il suffit d'élaborer un plan et de trouver les bonnes personnes pour que ça réussisse.

Je suis très optimiste. J'espère que ça se concrétisera avant que j'accroche mes souliers. Une citation de :Bridget Carleton, ailier pour le Lynx du Minnesota

Sa coéquipière Natalie Achonwa précise que le talent est là et l'amour pour le basketball ne fait que grandir au Canada . Ce n'est qu'une question de temps. Que ce soit une équipe ou une ligue, c'est la prochaine étape. On a simplement besoin que quelqu'un mène ce projet!

L'équipe canadienne de basketball féminin est classée 4e au monde en 2021. Photo : Associated Press / Eric Gay

À Basketball Canada, l'optimisme est là aussi. La directrice de la haute performance, Denise Dignard, précise que des pourparlers ont été entamés par le nouveau président de la fédération, Mike Bartlett, avec MLSE, le groupe propriétaire des Raptors, et la CEBL, la ligue canadienne de basketball masculin créée en 2017.

Basketball Canada poursuit en parallèle deux options, dit-elle.

On a la vision, oui, d'avoir une équipe WNBA qui inspire, qui serait à la télévision, mais il y a aussi l'importance d'être dans les communautés, de ce qu'on pourrait faire à travers le Canada pour vraiment capturer l'énergie et le positif qui s'accompagne de notre sport, le basketball , indique-t-elle au micro de Radio-Canada.

Mme Dignard rappelle que le Canada est au quatrième rang du classement mondial de la FIBA, la fédération internationale de basketball, et ce, malgré son élimination dès la phase de groupes aux Jeux olympiques de Tokyo. Le pays s'est établi comme une puissance, mais il est le seul dans les six meilleures équipes du monde à ne pas avoir de ligue professionnelle féminine. Les États-Unis (1er), l'Espagne (2e), l'Australie (3e), la France (5e) et la Belgique (6e) en ont.

Un camp d'entraînement pour ressouder les liens

Des membres de l'équipe canadienne de basketball sont à Toronto d'ici à samedi pour s'entraîner sous la supervision des entraîneurs du programme national. Basketball Canada est parvenu à réunir 15 athlètes de différents niveaux d'expérience pour lancer son nouveau cycle olympique en prévision des Jeux de Paris en 2024.

Ce camp d'entraînement doit permettre aux joueuses de s'amuser et de passer du temps entre elles, dit Mme Dignard, parce qu'elles n'ont pas eu ce loisir en amont des Jeux de Tokyo en raison de la pandémie de la COVID-19.

En parallèle, la fédération continue de mener ses recherches d'un nouvel entraîneur-chef. Le contrat de Lisa Thomaidis, qui était à la barre de l'équipe séniore depuis neuf ans, n'a pas été renouvelé.

Ce qu'on recherche, c'est quelqu'un qui va pouvoir aller chercher une médaille à Paris [en 2024], et puis ensuite à Los Angeles [en 2028] , indique Denise Dignard.

Une éventuelle médaille olympique pourrait aussi ajouter du poids au projet d'une ligue professionnelle au Canada.