Prix de poésie Radio-Canada 2021 : les coups de cœur du comité de sélection

Il existe bien peu de règles en poésie, si ce n’est de dire les choses autrement. Plusieurs conseils sont cependant partagés fréquemment dans les cercles et ateliers d’écriture, par les réviseur.e.s et éditeurs.rices : show, don’t tell et dire beaucoup en peu de mots. L’auteur a suivi ces conseils de façon remarquable, produisant un texte poignant sur les sentiments d’injustice et de peur ainsi que le désir d’effacement pouvant survenir chez un.e enfant victime d’abus sexuels. Les images fortes et recherchées, le travail de la chute, la voix sensible et calculée ainsi que la construction bien ficelée et le (re)travail apparent du texte – aucun mot n’est de trop – font de 10 secondes une suite de poèmes exemplaire.