Des tentes de prospecteurs et des tipis confectionnés à La Motte

J’ai eu un conjoint à l’époque qui était vraiment un gars de bois, qui m’a vraiment beaucoup amenée en forêt. On a beaucoup campé dans des tentes de prospecteurs, donc j’ai vraiment expérimenté à cette époque-là le mode de vie dans la nature. J’ai aussi expérimenté beaucoup de tentes. J’ai commencé à confectionner nos tentes, comme ça, tranquillement , raconte l’entrepreneure artisane.

Une tente de prospecteurs réalisée par TAM - Tentes Amélie Marcotte. Photo : gracieuseté Amélie Marcotte

Bien qu’elle fasse de la couture depuis l’âge de 12 ans, elle est autodidacte dans la confection de ces tentes rectangulaires dans lesquelles on peut marcher, mettre un poêle à bois et s’installer plus confortablement. De fil en aiguille, elle a développé ses contacts. Elle a aussi commencé à faire des tipis, puis des bâches et des toiles sur mesure. L’entreprise TAM, pour Tentes Amélie Marcotte  (Nouvelle fenêtre) , est née.

On m’appelait de plus en plus. Je voyais qu’il y avait une demande et ça me plaisait aussi de faire ça. Je voyais que j’avais du talent, les gens étaient contents de ce que je faisais. À un moment donné, j’ai décidé de me lancer vraiment en affaires et d’en vivre. C’est à ce moment-là que j’ai fait mon site Internet, que je me suis mise là-dedans plus sérieusement, que je me suis mise à faire de la publicité et, depuis ce temps, j’en vis, soit depuis presque quatre ans maintenant , explique-t-elle.

Un travail artisanal

Le travail d’Amélie Marcotte est essentiellement artisanal. Elle s’est fait des patrons, mais elle peut aussi concevoir une tente, un tipi ou toute autre toile sur mesure, selon les besoins du client. Elle est l’une des seules à offrir des produits sur mesure.

Amélie Marcotte, dans son atelier à La Motte. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Parfois, j’ai des demandes spéciales pour des modèles de tentes en particulier, dont je vais produire le patron, je vais le faire sur mes plans. Une fois que les mesures sont sur papier, je peux reproduire ça en couture. Je n’ai pas besoin de les monter après, je sais que tout va fitter, même au demi-pouce près. Je peux faire des trucs assez précis , affirme-t-elle.

Et comme bien des artisans, Amélie Marcotte affectionne chacune des étapes du travail.

C’est sûr qu’il y a un peu de travail sur papier. J’aime bien travailler avec un papier, un crayon, ma petite règle, comme à l’école. C’est comme ça que j’ai appris. Et c’est comme ça que je fonctionne. Après ça, c’est un travail en atelier. Je déroule mon tissu ici. Je coupe les bonnes longueurs et après ça, je passe à la machine à coudre. Je peux quand même confectionner des grandes tentes, même si j’ai un petit espace , assure celle qui a besoin en moyenne de deux jours pour produire une tente de taille moyenne.

TAM - Tentes Amélie Marcotte confectionne aussi des tipis. Photo : gracieuseté Amélie Marcotte

Le choix des matériaux

Amélie Marcotte choisit aussi soigneusement ses matériaux pour répondre à des besoins précis, souvent dans un souci de qualité. Des matériaux surtout achetés au Québec.

J’utilise surtout du coton Sunforger. C’est un coton de 10 onces qui est traité de façon imperméable, anti-feu, anti-moisissure, traitement à sec. Ça n’ajoute pas de poids à la toile. J’utilise surtout ça parce que c’est quand même léger et facile à travailler. Pour ce qui est du fil, c’est un fil de polyester qui est recouvert de coton. C’est ce qui fait l’imperméabilité du fil, parce que le coton gonfle au contact de l'eau, donc ça rend la couture étanche , souligne celle qui utilise aussi du fabrene, comme celui qui recouvre les abris Tempo.

Amélie Marcotte ne confectionne que les toiles en canevas, avec les fenêtres, les ouvertures avec les fermetures-éclairs, les sorties de tuyau de poêle, etc. Elle ne fournit pas la structure.

Une tente de prospecteurs offre souvent beaucoup d'espace et plus de confort, avec notamment la possibilité d'installer un petit poêle à bois. Photo : Denis Dunn

Mais je peux vraiment guider le client là-dedans. Souvent, les gens arrivent avec une idée déjà, ils veulent avoir la structure de telle façon, et moi j’adapte la tente. J’ai aussi des clients qui ne connaissent vraiment rien là-dedans, puis je les guide, je les aide à monter ça de la façon la plus simple possible. Ce que je fournis, c’est vraiment la toile , précise-t-elle.

Son marché est d’abord québécois, mais il est aussi ontarien et parfois américain.