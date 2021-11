Le 13 novembre 1991, on apprenait le décès du cardinal Paul-Émile Léger. Ce prélat a joué un rôle très important dans l’Église catholique canadienne au XX e siècle. Il a également laissé une œuvre de bienfaisance très appréciée en Afrique et ailleurs dans le monde.

Un prince de Montréal…

Monseigneur Paul-Émile Léger avait un style bien particulier, une façon de s’exprimer bien à lui qui l’avaient consacré très tôt prince de l’Église. Une citation de :Claude Gervais, 1991

Plus, 13 novembre 1991

C’est par ces paroles que le journaliste Claude Gervais conclut son reportage biographique présenté à l’émission Plus, qu’anime Michèle Viroly, le 13 novembre 1991.

Né en 1904 à Valleyfield, Paul-Émile Léger est ordonné prêtre en 1925.

Il séjournera comme professeur ou missionnaire pendant plusieurs années en France, au Japon et en Italie.

En 1950, il devient archevêque de Montréal à 45 ans.

Comme son prédécesseur, Mgr Charbonneau, Paul-Émile Léger prend des positions qui l’amènent à appuyer les défavorisés et les revendications ouvrières.

Dans ce contexte, ses relations avec le premier ministre du Québec Maurice Duplessis sont plutôt orageuses.

En 1953, le pape Pie XII élève le jeune archevêque à la pourpre cardinaliste.

Comme le rappelle un extrait qu’utilise Claude Gervais dans son reportage, le cardinal Paul-Émile Léger reçoit un accueil triomphal à Montréal.

Lui-même, de façon un peu grandiloquente, se donne alors le titre de pasteur et de prince de Montréal.

Il sera 17 ans archevêque de la métropole québécoise.

Puis, en 1967, il renonce à cette fonction. Il décidera alors de devenir un simple missionnaire en Afrique.

En 1979, malade, il revient à Montréal. Il consacrera cependant beaucoup d’efforts à accueillir les réfugiés, notamment vietnamiens, au Canada.

… qui crée une institution

Pendant 17 ans, tous les soirs, je savais que Montréal était à genoux. Une citation de :Paul-Émile Léger, 1984

Revenons au 1er octobre 1950. Nous sommes alors en pleine année mariale, c'est-à-dire de célébration de la Vierge Marie.

Ce jour-là, l’archevêque Paul-Émile Léger se sert des moyens de communication modernes pour instituer ce qui deviendra pendant des années au Québec une institution : le chapelet en famille.

Chaque soir à 19 h, la grande majorité des Montréalais de religion catholique allumaient leurs postes de radio.

L’archevêque de Montréal récitait alors le chapelet.

Une étude du journal Le Devoir évalue qu’en décembre 1950, 154 000 familles, soit 65 % de la population totale du diocèse de Montréal, écoutaient le cardinal Léger.

Le cardinal interrompt sa présence en ondes en 1967.

Téléjournal, 3 décembre 1984

Cependant, comme le rappelle un reportage du journaliste Réal D’Amours présenté au Téléjournal le 3 décembre 1984, il a repris cette tradition sur les ondes de la station CJSO de Sorel.

Le Téléjournal est animé ce jour-là par Jean Ducharme.

Selon le directeur de la station, Pierre Vachon, la radio a répondu à la demande d’une partie importante de son auditoire, qui réclamait qu’on présente le chapelet sur ses ondes.

… dépoussière l’Église catholique

Lorsque le concile se termine, Paul-Émile Léger n’est plus simplement l’évêque d’un des plus importants diocèses d’Amérique du Nord. Il est devenu un des chefs de file de la réforme qui caractérise les années 1960. Une citation de :Jean Brousseau, 1991

Au début des années 1960, le cardinal Paul-Émile Léger se fait partisan d’une modernisation de l’Église catholique, qui lui semble trop figée dans ses traditions.

Émission spéciale Biographie du cardinal Léger, 13 novembre 1991 (extrait)

Cet aspect réformateur de l’action du cardinal Léger est examiné dans cet extrait de la Biographie du cardinal Léger présentée lors d’une émission spéciale le 13 novembre 1991. Jean Brousseau en est le narrateur.

Le 11 octobre 1962, le pape Jean XXIII inaugure à Saint-Pierre de Rome un concile œcuménique qui vise un rajeunissement de la pastorale de l’Église catholique.

C'est le concile Vatican II.

À la surprise de plusieurs, le cardinal Paul-Émile Léger se joint au courant réformiste.

Il veut notamment que soient supprimés des comportements — l’excessive splendeur de l’Église, par exemple, ou des traditions et des superstitions — qui nuisent à l’épanouissement d’une véritable foi chrétienne.

Le prélat revient à Montréal avec l’image d’un modernisateur, ce qui contraste avec l’image que plusieurs avaient de lui à son arrivée à la tête du diocèse de Montréal.

… et se met au service des plus humbles

En novembre 1967, le cardinal stupéfie les fidèles catholiques en annonçant qu’il renonce à être archevêque de Montréal.

Dorénavant, il chaussera les souliers d’un humble missionnaire et ira aider les plus démunis en Afrique.

Pendant 12 ans, il se consacrera aux malades et aux enfants handicapés, notamment en fondant une dizaine de léproseries au Cameroun.

5 D, 19 mars 1972 (extrait)

Le 19 mars 1972, l’émission 5 D présente un documentaire intitulé Un cardinal missionnaire dont nous présentons ici un extrait.

On voit le cardinal Léger inaugurer une léproserie au Cameroun dans une ambiance très festive.

On comprend mieux, à l’écoute du discours de Paul-Émile Léger, les raisons de son engagement envers les lépreux.

Le Christ a souvent parlé des lépreux dans ses prédications.

Il a souvent comparé leur guérison, ainsi que celle des autres malades, à un remède contre la lèpre spirituelle qui peut affecter la société.

On constate aussi que son œuvre, appelée alors Fame Pereo (faire périr la faim, en latin), soigne, mais aussi loge et nourrit des populations déshéritées.

À sa mort, son action charitable est poursuivie, dans 11 pays situés en Afrique, dans les Amériques et en Asie, par L'Œuvre Léger et plus récemment par la Mission inclusion, qui lui a succédé.