CONCERT - Beauséjour : Au large des Prairies

L'atelier culturel présente le concert Au large des Prairies du duo Beauséjour, une collaboration des artistes Jocelyne Baribeau et Danny Boudreau.

Les deux auteurs-compositeurs-interprètes ont uni leurs voix et leur musique à distance pour ce spectacle virtuel unique, rapprochant ainsi l'Acadie et le cœur des Prairies. Ils y interprètent les pièces de leur album lancé en 2019, qui comprend 10 compositions originales aux sonorités country-folk.

Le duo Beauséjour a lancé son album éponyme en octobre 2019. Photo : Radio-Canada / Productions Rivard

On s'est dit : "on a un beau projet qui est vraiment d'un océan à l'autre" , raconte l'Acadien Danny Boudreau.

C'est la magie de cet album, renchérit la Franco-Manitobaine Jocelyne Baribeau. On est deux personnes de différentes régions de la francophonie qui se sont rencontrées, qui ont parlé et qui ont créé le projet.

C'est avec une émotion palpable que Jocelyne Baribeau, de Winnipeg au Manitoba, a rejoint virtuellement Danny Boudreau et leurs musiciens rassemblés dans un studio de Memramcook, au Nouveau-Brunswick.

Les artistes ont échangé entre eux par visioconférence avant d'entamer leur concert. Photo : Radio-Canada / Productions Rivard

J'avoue que c'est bizarre de se sentir seule en ce moment, dans un projet de groupe... Les gars, en Acadie, tous ensemble dans un studio. Moi, je n'aurai pas cette expérience-là pendant longtemps , dit Jocelyne Baribeau.

Après un concert à Vancouver en mars 2020, le duo a dû suspendre ses prestations en coprésence en raison des restrictions sanitaires.

Il y avait tellement une belle complicité dans ce projet et, avec au-delà d'un an de passé depuis notre dernier spectacle "live", je ne veux pas qu'on perde le momentum de ce qu'on faisait avant , confie Jocelyne Baribeau.

En studio à Memremcook, au Nouveau-Brunswick, Danny Boudreau et les musiciens Jesse Mea, Danny Maillet, Danny Bourgeois, Sylvain Doucet et Justin Doucet Photo : Radio-Canada / Les Productions Rivard

Ce tournage, d'une quarantaine de minutes, a été réalisé avec le concours de Musicaction et des Productions Rivard. Le travail du duo s'est déjà valu plusieurs prix et nominations, et ce concert virtuel est une façon pour ces musiciens de retrouver, voire d'élargir, leur auditoire.