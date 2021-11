L’Alberta élargit les critères d’admissibilité pour son programme d’aide à l’embauche

Le gouvernement albertain modifie les critères d’admissibilité de son programme de subvention aux entreprises privées et aux organismes sans but lucratif pour soutenir la formation professionnelle et l’embauche de nouveaux employés dans la province.

La province espère que ces changements permettront aux employeurs d’accéder plus facilement au programme.

Ce dernier permet de réclamer une subvention couvrant 25 % du salaire ou de la formation d’un nouvel employé durant 52 semaines, jusqu’à un maximum de 25 000 $. Les employeurs qui embauchent des personnes handicapées peuvent quant à eux recevoir une fois et demie ce montant.

Les éléments clés que nous voulons communiquer aux employeurs aujourd’hui sont que si vous voulez embaucher plus d’employés [...] et que vous avez besoin d’aide pour embaucher et former du personnel, il y a de l’aide disponible , a déclaré le premier ministre albertain Jason Kenney, en conférence de presse mardi.

Nouveaux critères

La province entamera sa deuxième ronde de subventions le 10 novembre. Les entreprises et organismes qui souhaitent obtenir une aide financière pour embaucher ou former de nouveaux employés pourront donc soumettre leur candidature dès vendredi.

Contrairement à la première ronde du programme, les entreprises et organismes qui sont incorporés depuis moins d’un an seront maintenant admissibles.

Il leur sera également possible d’obtenir une aide financière pour les employés qui travaillent à temps partiel, s'ils travaillent au minimum 15 heures par semaine.

Le nombre de postes pour lesquels les employeurs peuvent demander une subvention passera cependant de 20 à 10. De plus, ces postes devront être pourvus dans un délai de 90 jours, au lieu de 120.

Le ministre du Travail et de l'Immigration, Tyler Shandro, affirme que ces changements permettront à davantage d’entreprises et d’organismes à but non lucratif de bénéficier du programme.

Ces changements vont permettre de dégager des fonds plus rapidement lorsque des employeurs sont incapables de pourvoir des postes après que leur candidature eut été approuvée , dit-il.

De plus, lors de la première ronde, les employeurs ne pouvaient bénéficier du programme que pour l'embauche d'employés qui étaient sans emploi auparavant, mais ce ne sera plus le cas.

Le gouvernement dit ainsi vouloir faciliter l'embauche du candidat le plus qualifié pour un poste donné.

14 000 employés embauchés

La province affirme avoir approuvé près de 2700 demandes de la part d’employeurs lors de la première ronde du programme, pour un total de 182 millions de dollars attribués en aide financière.

À ce jour, le programme a subventionné l'embauche de 14 000 nouveaux employés.

Jason Kenney précise que les fonds dont dispose toujours la province pourraient permettre de créer plus de 20 000 nouveaux emplois.

Il ajoute que le secteur ayant bénéficié le plus du programme est celui de la restauration et de l’hôtellerie.

Les restaurants et les hôtels ont été très durement touchés en raison des restrictions entourant les voyages. Cela a créé une rupture au niveau de la main-d'œuvre. Beaucoup de gens ont changé de domaine. C'est pourquoi cette industrie a besoin d’embaucher beaucoup de nouveaux employés et de les former , explique Jason Kenney.

De son côté, l’opposition officielle salue l’élargissement des critères d’admissibilité pour les entreprises et organismes sans but lucratif incorporés depuis moins d’un an.

[Le gouvernement] a cependant mis trop de temps à lancer ce programme et à réagir aux commentaires Une citation de :Christina Gray, porte-parole de l’opposition en matière de travail.

Les chambres de commerce d’Edmonton et de Calgary soutiennent elles aussi les modifications apportées au programme.

La directrice des communications de la Chambre de commerce de Calgary, Ruhee Ismail-Teja, affirme qu’inclure les nouvelles entreprises dans le programme était crucial.

Son organisation souhaite toutefois obtenir davantage d’informations sur les résultats de la première ronde de subventions.