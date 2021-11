Un saucisson au gin Beemer et de nouveaux marchés pour Monsieur D

La charcuterie du Bistro D prend de l’expansion et lance un nouveau saucisson au gin de la distillerie Beemer. Ce produit fait partie des spécialités régionales qui seront distribuées dans plusieurs restaurants, épiceries et boucheries à compter de janvier 2022.

Le charcutier du Bistro D, David Rousseau, a rencontré l’équipe de la Distillerie Beemer l’été dernier au festival des bières de Saguenay. La connexion s'est faite automatiquement. On avait le goût de travailler ensemble , raconte le copropriétaire de la distillerie, Jeff Boudreault.

La Salaison du Bistro D concocte un nouveau saucisson avec le gin de la Distillerie Beemer. Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon Lalancette

Un nouveau saucisson aux saveurs boréales du gin de Roberval est donc né de cette collaboration entre les deux entreprises.

Le comédien Jeff Boudreault avait déjà un faible pour le saucisson au fromage Perron de l'artisan culinaire basé à Chicoutimi. Ça goûte le ciel ! , dit-il. Maintenant que son alcool est mis en valeur dans une recette similaire, il est aux anges.

Jeff Boudreault a dégusté son premier saucisson au gin il y a quelques jours. Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon Lalancette

C'est tout en subtilité, mais on sent que le gin est là. C'est un super beau produit que j'ai hâte de faire goûter aux autres, souligne-t-il. C'est important de miser sur des ingrédients de la région.

On veut garder le goût de la viande et y amener une petite touche par en arrière avec le gin, un goût de sapin baumier et de poivre des dunes , explique David Rousseau qui souhaite donner une identité régionale à ses charcuteries artisanales, comme le saucisson au gin Beemer.

En prenant le virage de la distribution, David Rousseau a dû réfléchir à l'image de ses produits. Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon Lalancette

Cette collaboration avec la distillerie de Roberval est la première de plusieurs associations. La salaison du Bistro D va aussi élaborer des charcuteries au bœuf wagyu avec le restaurant Temaki de Chicoutimi et transformer le porc biologique de la Ferme villoise de Saint-Gédéon.

Des charcuteries signées Monsieur D

Depuis quatre ans, le chef Rousseau peaufine son art en concoctant une douzaine de sortes de saucissons, de la coppa, du lonzu, des salamis, de la ventrèche et un prosciutto maison.

Il utilise un minimum de sel, de nitrates et de nitrites dans ses recettes.

David Rousseau, alias Monsieur D, a appris l'art de la charcuterie en Corse. Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon Lalancette

Ses charcuteries artisanales, qui étaient uniquement disponibles à la Sandwicherie et au Bistro D de la rue Racine, seront maintenant commercialisées sous le nom de Monsieur D.

Le charcutier vient tout juste de recevoir le permis qui lui permettra de vendre ses créations à l’extérieur de ses installations.

David Rousseau pourra maintenant distribuer ses charcuteries artisanales dans les épiceries, les restaurants et les boucheries. Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon Lalancette

Un jour où il était assis dans sa salle de réception vide de son restaurant en raison des normes sanitaires, il a eu l’idée de convertir cette pièce en cuisine de production pour miser davantage sur ses spécialités.

Dans ma tête d’entrepreneur, j’ai tout mis à terre et j’ai recommencé en pensant à ce qui marchait , raconte-t-il.

Et avec le mouvement pour l'achat local qui a pris de l’ampleur pendant la pandémie, il ne faisait aucun doute que l’appétit était croissant pour ses produits maison.

Il y a beaucoup de demande parce que la charcuterie au Québec, c'est comme le fromage et la bière il y a 15-20 ans. Ça commence, mais il n'y a pas beaucoup de fabricants Une citation de :David Rousseau, artisan charcutier

Pendant la pandémie, David Rousseau a constaté un engouement pour ses charcuteries. Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon Lalancette

La production qui pourrait décupler en 2022 a débuté cette semaine dans la nouvelle cuisine. Le chef Rousseau a désormais la capacité de fabriquer 3000 saucissons par mois comparativement à 3000 saucissons par année dans le passé.

Distribuer mes charcuteries, ça me rend super fier! C’est ça l'idée première, de pouvoir dire qu’au Saguenay-Lac-Saint-Jean, maintenant, on a de la charcuterie artisanale , dit-il.

Si David Rousseau veut d'abord prendre d'assaut le marché régional, il reçoit déjà des appels de commerces situés à Québec et à Montréal qui veulent faire rayonner ses produits artisanaux. On va y aller une étape à la fois , assure-t-il.

Le charcutier examine ses produits dans la salle d'affinage. Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon Lalancette

Mais un peu à l’instar des charcuteries de Charlevoix, celui qui travaille en cuisine depuis une trentaine d'années ne cache pas qu'il souhaite que ses saucissons fassent la renommée de la région d’ici une décennie.

C'est un rêve que je caresse de pouvoir dire : "Ah oui, la charcuterie au Saguenay, c'est vraiment de la bonne charcuterie!"

L'artisan sent déjà que le mouvement est amorcé puisque plusieurs clients venus de Montréal lui passent régulièrement des commandes pour rapporter ses produits dans la métropole.