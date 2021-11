Cinq idées écologiques pour emballer les cadeaux

1- Utiliser des feuilles de journaux ou de magazine

Pour remplacer le traditionnel papier d’emballage, se servir des jolies pages d’un journal ou d’un magazine offre une solution de rechange amusante et économique. On peut prendre plaisir à choisir des images qui représentent la personne qui reçoit le cadeau selon ses goûts et sa personnalité.

2- Réutiliser des morceaux de tissus avec le furoshiki

De plus en plus populaire, le furoshiki est une technique traditionnelle japonaise qui permet d’emballer divers objets à l’aide d’un morceau de tissu qui pourra être réutilisé par la suite. Plusieurs méthodes de pliage permettent de réaliser de superbes paquets. On ajoute un ruban festif et le tour est joué!

3- Décorer un sac en papier du supermarché

Si un simple sac en papier brun peut sembler ennuyeux, un peu de créativité et de bricolage suffisent pour que les possibilités se multiplient. Qu’on le transforme en renne au nez rouge ou en bonhomme de pain d'épices, les enfants s’amuseront certainement en personnalisant cet emballage des plus simples.

4- Se servir de boîtes d’allumettes vides

Pour les petits cadeaux comme les cartes ou les bijoux, une petite boîte d’allumettes enjolivée est idéale. Avec des décorations naturelles comme des pommes de pin ou un bâton de cannelle, il s’agit d’un emballage minimaliste très tendance à glisser sous le sapin.

5- Recycler une carte routière ou une carte du monde

Idéal pour les globe-trotteurs de la famille, les cartes et les mappemondes remplacent magnifiquement les emballages cadeaux traditionnels. C’est une excellente façon d’offrir une deuxième vie à ces objets de moins en moins utilisés et les adeptes de voyages seront définitivement séduits par l’apparence de leur paquet.