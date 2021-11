4e vague de COVID-19 : le Manitoba atteint un nouveau sommet, avec 185 cas détectés

Sur les nouvelles infections, 111 touchent des personnes qui ne sont pas complètement vaccinées.

Les chiffres annoncés portent à 64 878 le nombre total de cas dans la province depuis le début de la pandémie. Un total de 1266 personnes ont succombé à la COVID-19 depuis le début de la pandémie.

Faits saillants : 1438 cas actifs

62 174 personnes guéries à ce jour

138 personnes à l’hôpital, dont 28 aux soins intensifs

Le nombre de décès attribuables à la COVID-19 est maintenant de 1266

Le taux de positivité sur 5 jours s’établit à 6 % pour la province. Il était de 5,4 % lundi.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget? Consulter sous forme de texte Un tableau indiquant le nombre de cas quotidiens de COVID-19 depuis le début de la pandémie au Manitoba.

Nouvelles infections par région sanitaire : Winnipeg : 66

Prairie Mountain : 7

Santé Sud : 74

Entre-les-Lacs et de l’Est : 17

Nord : 21

Depuis le début du mois de février 2020, 1 116 018 tests de dépistage de la COVID-19 ont été effectués, dont 2450 lundi.

La province a aussi mis à jour la liste du nombre de cas dans les écoles pour la première fois depuis la semaine dernière. Ainsi, 156 infections de plus ont été dénombrées et le total de cas touchant le personnel scolaire et les élèves est de 916, contre 760 la semaine passée.

Actuellement, 117 écoles connaissent au moins une infection, comparativement à 110 établissements il y a six jours.

En date du 9 novembre selon le tableau de bord de la province, 86,9 % de la population admissible au vaccin a reçu une première dose, et 84 % est doublement vaccinée.