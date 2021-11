Un vent de renouveau souffle sur le conseil municipal de Sainte-Angèle-de-Mérici

Le conseil municipal de Sainte-Angèle-de-Mérici compte quatre nouveaux conseillers municipaux et un nouveau maire, Jimmy Valcourt. M. Valcourt a remporté la faveur populaire avec plus de 91 % des suffrages exprimés, contre un peu moins de 9 % des voix pour le maire suppléant sortant, Réginald Dionne.

Jimmy Valcourt indique qu'il n'a pas été surpris du résultat, mais qu'il ne s'attendait pas à dominer le vote de cette façon.

Il déplore toutefois le faible taux de participation qui avoisine 50 % dans la municipalité. M. Valcourt affirme qu'il avait mis en œuvre une campagne pour encourager les électeurs du village à se rendre aux urnes en grand nombre.

Jimmy Valcourt est le nouveau maire de Sainte-Angèle-de-Mérici. Photo : Gracieuseté : Jimmy Valcourt

M. Valcourt est propriétaire de l'entreprise de production vidéo Majicam inc. située à Sainte-Angèle-de-Mérici. Il affirme qu'il songeait depuis plusieurs années à se présenter à la mairie du village.

De son côté, son opposant Réginald Dionne s'est dit peu surpris du résultat du vote. Il souhaite le meilleur au nouveau conseil municipal.

Composition du conseil municipal de Sainte-Angèle-de-Mérici Composition du conseil municipal de Sainte-Angèle-de-Mérici Postes Gagnants Candidats défaits Mairie Jimmy Valcourt Réginald Dionne* Conseiller municipal - Poste 1 Jacques Pelletier Jennifer Chassé Conseiller municipal - Poste 2 Myleine Gauthier* élue sans opposition Conseiller municipal - Poste 3 Benoit Bélanger Gabriel Corriveau Conseiller municipal - Poste 4 François Fournier Réjean Ouellet Conseiller municipal - Poste 5 Audrey Caron élue sans opposition Conseiller municipal - Poste 6 Carole Ferraris* élue sans opposition

Le nouveau maire compte travailler sur de nombreux projets qu'il juge prioritaires après le dépôt du budget attendu pour décembre.

Il souhaite notamment mettre de la pression pour qu'un CPECentre de la petite enfance voie le jour dans le village.

Il faut que les gens se mobilisent si on veut avoir un CPECentre de la petite enfance à Sainte-Angèle. C'est le temps. Il y a des places en garderie qui sont sorties , estime Jimmy Valcourt.

Le nouveau maire souhaite travailler pour qu'un CPE voie le jour dans le village. (Archives) Photo : Radio-Canada / Josée Ducharme

La Municipalité pourrait acquérir le bâtiment de l'église. Il s'agit d'une option à étudier, selon lui.

Le nouveau maire soutient aussi que les infrastructures en loisirs auraient besoin d'être rafraîchies.

Enfin, le caractère touristique de Sainte-Angèle-de-Mérici, avec l'attrait de la rivière Mitis fréquentée par les pêcheurs et les plaisanciers, pourrait être développé, selon Jimmy Valcourt.

La fin du climat tendu à la Municipalité?

En ce qui a trait à la tension qui régnait au sein du dernier conseil municipal, le nouveau maire croit que cette époque est révolue et que les nouveaux conseillers pourront travailler ensemble dans un climat sain.

On part d'aujourd'hui. On laisse le passé un peu derrière. On ne renie pas notre passé, mais il faut aller vers l'avant , soutient-il.

Je sens un vent positif et je sens que tout le monde veut aller de l'avant. [...] Il y a une belle dynamique dans le village actuellement. Une citation de :Jimmy Valcourt, maire élu de Sainte-Angèle-de-Mérici

L'une des deux conseillères sortantes qui ont été réélues, Myleine Gauthier, se réjouit de voir que les électeurs ont opté pour le changement. Je suis contente du résultat. C'est ce que je souhaitais, qu'il y ait de nouvelles personnes qui siègent au conseil pour avoir de nouvelles idées , poursuit-elle.

En juin dernier, le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), qui représente les employés municipaux de Sainte-Angèle-de-Mérici, demandait le rétablissement d'un climat de travail sain à la Municipalité.

Le syndicat indiquait alors que ce climat de travail malsain pour les salariés aurait été lié, entre autres, à des actions semblables à de la microgestion et à de l’ingérence de la part de certains conseillers municipaux dans leur travail.

Une demi-douzaine de directeurs généraux se sont succédé dans la dernière décennie à Sainte-Angèle-de-Mérici. (Archives) Photo : Radio-Canada / Marie-Christine Rioux

Le manque de stabilité à la direction générale était aussi montré du doigt, alors qu'une demi-douzaine de directeurs généraux se sont succédé dans la dernière décennie à Sainte-Angèle-de-Mérici.

Le nouveau maire assure que l'embauche à ce poste-clé d'une personne qui a à cœur le développement de la municipalité fait partie de ses priorités. Un directeur général par intérim assure ces fonctions pour l'instant.