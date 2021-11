COVID-19 : 34 nouveaux cas à Ottawa, 6 en Outaouais, un mort dans l’est ontarien

Selon la plus récente mise à jour de Santé publique Ottawa (SPO), 34 infections supplémentaires ont été répertoriées. Il y a désormais 293 cas actifs au sein de la population, soit 9 de plus que la veille.

Le nombre d'hospitalisations est également à la hausse. Au total, 19 Ottaviens sont hospitalisés en raison des complications dues à la COVID-19, dont deux se trouvent aux soins intensifs.

Actuellement, SPOSanté publique Ottawa recense 21 éclosions à Ottawa.

Sur une note plus positive, aucun décès n’est venu s’ajouter au bilan des morts, qui affiche 606 décès depuis plus d'un an et demi. Depuis le début de la pandémie, 31 156 Ottaviens ont contracté le coronavirus.

Appel à la prudence

La tendance actuelle à Ottawa doit inciter à la prudence, rappelle la médecin chef en santé publique d'Ottawa, Dre Vera Etches

Les sept derniers jours, nous avons vu une augmentation des cas, encore. Il y a plus d’opportunités de transmission du virus, on a plus de contacts étroits, sans le masque… Il faut faire un peu plus attention, retourner dans les événements plus petits, dehors si on peut , souligne-t-elle.

Dre Vera Etches, médecin chef en santé publique à Santé publique Ottawa (Archives) Photo : Radio-Canada

La vaccination demeure la meilleure protection contre les infections plus sévères , dit-elle, saluant au passage que plusieurs Ottaviens continuent de venir demander une première dose de vaccin.

Nos actions et nos comportements font une différence. [...] On va continuer d’évaluer la situation et s’il y a plus d’hospitalisations, on a besoin de considérer où il y a plus de contacts. On va aussi avoir plus de protection, dans les semaines prochaines, avec le vaccin pour les enfants. Mais pour l’hiver, pour les mois qui viennent, c’est important de procéder avec plus de précautions.

SPOSanté publique Ottawa se tient prêt pour le déclenchement de la vaccination des 5-11 ans et la Dre Etches rappelle que pour les personnes admissibles à une troisième dose de vaccin, il faut attendre six mois après la seconde dose pour en faire la demande.

Un mort de plus dans l'est ontarien

Dans l'est ontarien, une victime de la pandémie s'ajoute au bilan du Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO) qui compte désormais 129 décès.

Mardi, le BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario enregistre trois cas de COVID-19 supplémentaire, alors que 63 cas sont toujours actifs sur son territoire et que quatre éclosions sont en cours.

Il y a actuellement 13 personnes hospitalisées en raison du coronavirus dans l'est ontarien, dont quatre se trouvent aux soins intensifs.

Depuis le début de la pandémie, le BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario a répertorié 5876 cas.

Mardi, 441 cas et 3 décès de plus ont été constatés en Ontario. Si le nombre de cas se trouve sous la barre des 500 pour une deuxième journée consécutive, les hospitalisations et le taux de positivité aux tests de dépistage augmentent néanmoins.

Des experts annoncent même le retour de la 4e vague de COVID-19 en Ontario, devant la hausse des cas qui se poursuit depuis les dernières semaines. Ceux-ci attribuent ce recul au temps plus frais, à la levée des limites de capacité à l'intérieur et à un relâchement de la discipline chez les citoyens.

Chiffres encourageants en Outaouais

L’Outaouais semble, de son côté, être sur la bonne voie.

Mardi, 6 nouveaux cas ont été comptabilisés par les autorités sanitaires et le nombre de décès est toujours de 223 morts.

Toutefois, 58 cas sont toujours actifs dans la région et deux personnes sont actuellement soignées aux soins intensifs en raison de la COVID-19.

Depuis le printemps 2020, 14 322 résidents ont contracté le virus.

À l'échelle provinciale, 545 cas et 6 décès de plus s'ajoutent au bilan. Au total, 430 940 Québécois ont attrapé la COVID-19 et 11 528 en sont morts.

Un calendrier pour les troisièmes doses

En point de presse, mardi après-midi, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé a donné plus de détails concernant la dose de rappel contre la COVID-19.

Les personnes de 70 ans et plus qui ont reçu leur dernière dose depuis au moins six mois pourront prendre rendez-vous dès le 23 novembre. Ce sera le 18 novembre pour les personnes âgées de 75 ans et plus et le 16 novembre pour les personnes âgées de 80 ans et plus.

Aucune nouvelle annonce n’a été faite concernant les 5-11 ans. Le gouvernement québécois attend toujours l’approbation de Santé Canada pour lancer la vaccination des plus jeunes.

M. Dubé a toutefois assuré qu’il procéderait de la même façon que dans les écoles secondaires, c’est-à-dire en mode hybride. Les élèves auront le choix de se faire vacciner à l’école ou dans l’une des cliniques de vaccination de la province pour que les parents puissent accompagner leurs enfants.

La présidente du Syndicat de l'enseignement de l'Outaouais (SEO), Suzanne Tremblay. Photo : Radio-Canada

Les enseignants et les enseignantes ont hâte parce qu’on a connu des éclosions et des fermetures de classes, beaucoup plus au primaire qu’on en a eues au secondaire , a souligné la présidente du Syndicat de l'enseignement de l'Outaouais, Suzanne Tremblay. Quand Santé Canada donnera son autorisation, ça viendra rassurer les parents sur le vaccin, s’il est sécuritaire.

Si le port du masque ne sera plus requis une fois assis en classe dès la semaine prochaine, il en est autrement au primaire. Le masque est toujours obligatoire comme les jeunes ne sont pas vaccinés , a fait valoir Mme Tremblay.

Celle-ci estime que si une grande proportion des jeunes de 5 à 11 ans se font vacciner, il est fort probable que le gouvernement prendra la décision de retirer le masque pour les élèves du primaire.

Avec les informations de Laurie Trudel et de Fiona Collienne