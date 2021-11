Fillette de Granby : la pathologiste dévoile les conclusions de son rapport d’autopsie

Le procès de la belle-mère accusée de la séquestration et du meurtre non prémédité de la fillette de Granby se poursuit pour une quatrième semaine au palais de justice de Trois-Rivières. Le jury entend mardi le témoignage de la pathologiste judiciaire qui a pratiqué l’autopsie sur le corps de l’enfant de 7 ans. Elle est d'avis que la fillette est morte d'une suffocation externe.

Comme c’est très souvent le cas, les organes de la fillette ont souffert de l’arrêt cardio-respiratoire. La Dre Caroline Tanguay, pathologiste judiciaire au Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale, note que son cerveau et ses intestins ont manqué d’oxygène; ses reins ont manqué de sang. Elle note également à son rapport des fractures au sternum et à la cinquième côte gauche constatées à l’hôpital, des blessures qu’elle attribue directement au massage cardiaque visant à la réanimer. Ses poumons ont aussi été touchés : elle a diagnostiqué une broncho-pneumonie d’aspiration.

La Dre Tanguay a également constaté des contusions au centre du dos de l’enfant, entre son œil et son oreille gauche et dans la face interne du genou droit. Sa peau était irritée sur le coude, la main et sur le flanc.

Les lésions traumatiques observées sont toutes des lésions mineures, non spécifiques et non contributives au décès.

L’enfant n’a pas subi de fracture du crâne ni d’hémorragie cérébrale.

L’enfant ne mesurait que 1,02 mètre (un peu moins de 3 pieds 4 pouces) et pesait 14,5 kilogrammes (36 livres). Née prématurément à 35 semaines et 6 jours, elle ne souffrait d’aucune maladie chronique, mais manifestement vivait avec un retard de stature et de poids.

Nous n’avons pas de cause traumatique, pas de cause naturelle, ni toxicologique lors de l’autopsie. Nous n’avons donc pas de conclusion sur son décès. Il arrive donc un moment où il faut regarder les circonstances.

La docteure Tanguay a ensuite fait la nomenclature de différents types d’asphyxies, expliquant notamment au jury en quoi consiste l’asphyxie mécanique. Essentiellement, le tronc doit être comprimé au point tel où il ne peut faire le mouvement permettant de respirer.

Si le tape est très serré, oui, ça peut être une cause… si c’est serré au point où elle n’est plus capable de respirer. Si c’est tapé de façon plus lousse ; le mouvement est possible donc non, ce n’est pas une option , a-t-elle expliqué.

Elle est plutôt d’avis, selon les informations obtenues lors du témoignage des enfants quant au positionnement du ruban, qu’il s’agirait davantage d’une suffocation externe.

Si on bloque complètement le nez et la bouche; le décès survient dans les minutes qui suivent.

Une des spécialistes du Québec

La Dre Caroline Tanguay est l’une des pathologistes judiciaires du Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale. Ils ne sont que cinq à pratiquer ce métier (une surspécialisation) au Québec.

Elle a expliqué au jury que son travail consiste à pratiquer des autopsies à la demande d’un coroner, lorsque ce dernier est appelé à travailler sur un cas de mort violente, suspecte ou obscure. Ces médecins sont spécialistes des changements post-mortem et des lésions traumatiques. Elle sait reconnaître des lésions causées par un objet piquant ou tranchant, par un objet contondant ou encore par une arme à feu. Son travail permet également de déterminer si cet objet est la cause du décès.

Chaque année, elle offre une formation d’une journée aux universitaires qui terminent leur cours en pathologie. Un chapitre de cette formation traite de l’asphyxie. Elle enseigne aussi ce volet de son métier aux enquêteurs aux crimes majeurs de différents corps policiers du Québec.

Depuis le début de sa carrière, elle a pratiqué plus de 2200 autopsies. C’est la 177e fois qu’elle doit témoigner à la cour pour un procès criminel.