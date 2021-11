Sherbrooke fera un défilé du père Noël « renversé »

Plutôt que d'assister au défilé en bordure de route, ce seront les familles qui circuleront en voiture à travers les chars allégoriques, qui seront installés au 3400 rue King Ouest, dans le stationnement de l'ancien Costco, le samedi 27 novembre dès 16 h 30.

On ne peut pas faire de grands rassemblements comme le défilé le permettait avant. Normalement, il se termine à l'hôtel de ville avec 30 000 personnes! explique Jean-Pierre Beaudoin, directeur général des Fééries hivernales, pour justifier cette décision.

Les chars, les mascottes, les échassiers, les bénévoles, les lutins seront placés de façon fixe. [...] Les gens feront le défilé renversé pour profiter de la magie de Noël, et rencontrer le père Noël. Une citation de :Jean-Pierre Beaudoin, directeur général des Fééries hivernales

Jean-Pierre Beaudoin, directeur général des Fééries hivernales, annonce la tenue d'un défilé « renversé ». Photo : Radio-Canada / Yannick Cournoyer

Jean-Pierre Beaudoin se dit très heureux de pouvoir réaliser quelque chose pour les enfants , alors que plusieurs villes annulent leur défilé, encore cette année.

Pour limiter l'affluence, il suggère de faire du covoiturage et d'amener le plus d'enfants possible en voiture. Il souligne que les gens ne pourront toutefois pas descendre de leur véhicule.

Jean-Pierre Beaudoin affirme que la sécurité publique a déjà été avisée, et que la circulation devrait se faire de manière fluide sur la rue King Ouest.

Les personnes intéressées doivent réserver leur place sur defilesherbrooke.ca  (Nouvelle fenêtre) . L'événement est gratuit, mais les gens sont invités à apporter des denrées non périssables pour la Fondation Rock-Guertin.