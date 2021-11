Encore trois cas de COVID-19 s’ajoutent dans la MRC du Rocher-Percé

Les trois cas ont été rapportés dans la MRCMunicipalité régionale de comté du Rocher-Percé, où se situent la plupart des cas rapportés dans les derniers jours.

Nombre de cas de COVID-19 en Gaspésie et aux Îles Nombre de cas de COVID-19 en Gaspésie et aux Îles MRC Nombre de cas Avignon 611 Bonaventure 428 Rocher-Percé 561 (+3) Côte-de-Gaspé 507 Haute-Gaspésie 149 Îles-de-la-Madeleine 47

La région compte aussi deux nouvelles guérisons. Il reste ainsi 28 cas actifs de la maladie sur le territoire.

Lundi, la Direction régionale de santé publique rapportait aussi trois nouvelles infections.

Dans la MRCMunicipalité régionale de comté de La Matapédia, la transmission du virus du SRAS-CoV-2 se poursuit avec sept nouveaux cas. Lundi, en incluant les cas enregistrés pendant la fin de semaine, 22 cas avaient été ajoutés au bilan pour la MRCMunicipalité régionale de comté .

L'éclosion au Manoir des Pignons d'Amqui prend d'ailleurs de l'ampleur : quatre usagers de plus ont contracté la maladie, pour un total de neuf usagers infectés.

Une dose de rappel pour les aînés

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a annoncé mardi l'ouverture de plages horaires pour l'inoculation d'une troisième dose de rappel du vaccin contre la COVID-19 pour les personnes âgées de 70 ans et plus qui souhaitent en recevoir une.

Les personnes âgées de 80 ans et plus pourront prendre rendez-vous dès le 15 novembre, les 75 ans et plus à partir du 18, et les 70 ans et plus à partir du 23.

À l'échelle du Québec, la santé publique rapporte 545 nouveaux cas de COVID-19 et 6 décès supplémentaires.