Le Manitoba se prépare pour la première tempête de neige

Environnement Canada prévoit l'arrivée d'un important mélange de neige et de pluie verglaçante à partir de mercredi matin.

Selon les bulletins météorologiques, le temps doux devrait limiter l’accumulation de neige au cours de la journée. Cependant, une forte neige persistera jusqu’à vendredi.

D'ici vendredi matin, les secteurs de Dauphin, de Sainte-Rose, de Minnedosa et de Parkland dans le sud-ouest du Manitoba pourraient recevoir jusqu’à 25 centimètres de neige et 50 centimètres dans les régions montagneuses.

Environnement Canada déconseille tout déplacement non nécessaire dans ces régions.

De 10 à 20 centimètres tomberont à Winnipeg, Morden et dans la région du Whiteshell d'ici vendredi matin. Dans les secteurs montagneux et les secteurs sous les vents en provenance des lacs du Manitoba , l'accumulation de neige pourrait être plus importante.

Aucune alerte n’est en vigueur à Turtle Mountain, Melita et Boissevain.