LouNat, portrait d’une reine du slam en trois mots

Passionnée du verbe et du slam, voilà 12 ans que LouNat, Louise Nathalie Boucher de son vrai nom, aime manipuler les mots avec dextérité. Un talent salué dimanche dernier au 14e Grand slam de poésie, compétition organisée par la Ligue québécoise de slam et remportée haut la main par la slameure expérimentée.

Tout a commencé par la Maison des auteurs , se souvient LouNat. À la fois curieuse de découvrir l’édifice patrimonial et intriguée par les joutes verbales qui s’y déroulent, elle décide un jour de s’y rendre pour faire d’une pierre deux coups. De retour chez elle, la découverte l’inspire au point qu’elle écrit un texte immédiatement, presqu’au complet . Dès lors, elle en présentera un à la joute suivante puis presque à toutes les joutes, depuis 12 ans , se réjouit la Gatinoise, devenue membre depuis de SlamOutaouais.

Lauréate 2018 du concours Québec-France de slam-poésie, conférencière, détentrice d’une maîtrise en anthropologie, professeure à l'université d'Ottawa et auteure du recueil Au secours! Je slame!, son pseudonyme la résume assez bien. Lou pour Louise, mais aussi pour son côté instinctif, animal, la louve qui hurle sur scène, celle qui est plus physique, plus sensorielle, plus intuitive . Et Nat pour Nathalie, clin d'œil également à un aspect plus rigoureux de sa personnalité, l’étudiante nattée qui aime potasser des livres, faire des recherches, des découvertes, comprendre le monde . Et le raconter.

En trois mots, LouNat nous parle du slam et du rapport qu’elle entretient avec cet art accessible vraiment à tout le monde , encourageant les gens à venir assister aux joutes que Le Troquet accueille tous les premiers dimanche du mois et, pourquoi pas, à s’y essayer à leur tour.

« Création » : un processus simple pour une infinité de possibilités

Le slam, c’est de la création avec un minimum de médium , assure LouNat.

S’il est vrai qu’elle a l’habitude de partager ses textes par écrit, sur scène et en vidéo, la slameure souligne qu’au départ, la matière n’est faite que d’écrit et de parole. Pas besoin de matériau, d’informatique, d’outil . On a une idée, on la met sur papier et on la déclame , s'enthousiasme LouNat, valorisant un processus de création à l'état pur, qui ouvre les portes sur une infinité de possibilités .

On en est au début du slam. Et chaque fois, les slameurs et slameuses sont de plus en plus créatifs, avec des idées toujours nouvelles, originales. Il y a mille et une façons de jouer avec les mots, les intonations, les émotions, la prononciation et le contenu, bien entendu. Il y a tant de façons de faire passer un contenu. Le côté créatif est vraiment fascinant. Une citation de :LouNat, slameure

Elle se souvient du processus créatif de son tout premier slam, un texte très intuitif. Pour progresser, pas de formation, mais des participations à des ateliers et des rencontres dont elle s’imprègne, notamment avec l’auteur, poète et slameur David Goudreault, ou encore avec Mehdi Hamdad, poète, interprète et comédien.

Pour LouNat, la meilleure formation est d’aller aux joutes . On apprend des autres slameurs. On se laisse pénétrer, on écoute et on ressort tout ça à notre manière.

« Scène » : incarner un texte pour mieux le transmettre

Si la poésie peut aussi être lue devant public, le slam invite à incarner un texte. Car il ne suffit pas de bien agencer les mots pour les faire vivre. Encore faut-il les interpréter de façon scénique au moment de déclamer un texte sur scène, souligne LouNat.

Il y a tout un apprentissage de la scène : se présenter au micro, l’ajuster, bien l’utiliser de façon à ce que la voix résonne de la meilleure façon possible , détaille-t-elle, non sans citer par ailleurs l’importance de l’expression des émotions, de la gestuelle et du contact avec le public.

Il y a aussi une création qui se fait à ce moment-là. Quand marquer un silence, quand monter ou baisser la voix, quand accélérer ou ralentir... , explique l’habituée des scènes. C’est infini tout ce que l’on peut faire sur une scène, avec notre corps, notre voix et notre regard aussi.

LouNat raconte que les gestes lui viennent naturellement au moment d’interpréter un texte. Après quelques essais, elle choisira la gestuelle qui va le mieux concorder à la parole, aux mots, pour bien incarner le texte .

« Collégialité » : une opportunité de partage et d’échange

Autour d’une passion commune, le slam, c’est toute une communauté qui échange. LouNat souligne l’apport du Grand slam de poésie, un très bel événement qui a permis la rencontre d’adeptes d’un peu partout au Québec. Avec Zoom, on s’est vu en ligne, on se connaît un peu , avant de mettre l’emphase sur l’amitié, la joie, la camaraderie, la chaleur humaine qu’entraîne le fait de se voir en personne.

LouNat reprend un autre mot, diversité , cher à Pierre Cadieux, fondateur de SlamOutaouais. Il insistait beaucoup sur le fait que le slam était intergénérationnel et porteur d’une ouverture sur toutes les communautés et toute manière d'être , poursuit LouNat.

Ce qui compte, c’est le texte. On te prend telle que tu es. Que tu rentres ou non dans un moule, la personne est la bienvenue. Une citation de :LouNat, slameure

J’ai ce parcours où j’ai fait des études. [...] Ce que j’enseigne, ce sur quoi je fais de la recherche, cela transparaît dans mes textes , dit-elle, non sans ajouter que ce qui compte d’abord et avant tout, c’est le texte. Je dois mettre autant de création dans mon texte que n’importe qui d’autre.