Rugby féminin : le Rouge et Or part à la défense de son titre canadien

Deux ans après la conquête du championnat canadien, l’équipe de rugby du Rouge et Or peut enfin défendre son titre. Mais la troupe de l’entraîneur Kevin Rouet aura une cible sur le dos, à compter de mercredi, à Kingston.

La dernière édition du championnat canadien tenue avant le début de la pandémie de COVID-19, en 2019, avait été un conte de fées pour le Rouge et Or. Arrivées comme négligées, les Lavalloises avaient créé la surprise en s'emparant du premier titre national de l'histoire du programme une semaine après avoir été vaincues par les Gee-Gees d’Ottawa au championnat provincial.

Cette fois, la troupe de Kevin Rouet débarque à l’Université Queen’s, hôte du championnat, en tant qu’équipe numéro 1 au pays. C’est peut-être la première fois que ça arrive dans l’histoire de l’équipe. Il faut gagner. On n'a plus le choix , lance l’entraîneur, sourire en coin.

Vendredi soir, au PEPS de l’Université Laval, le Rouge et Or a conclu une saison parfaite dans le Réseau du sport étudiant québécois en mettant fin à une séquence de six championnats québécois consécutifs des Gee-Gees. Une victoire qu’on a digérée vite , relate Rouet, vu la tâche qu’il reste à accomplir.

Un virage jeunesse réussi

N’empêche, le Français ne croit pas que ses protégés sont à risque de crouler sous la pression en Ontario, cette semaine. En raison de la saison annulée, l’automne dernier, Kevin Rouet avait déniché des places dans les rangs professionnels français à plusieurs de ses meilleures joueuses. Cinq de ces joueuses, qui devaient être partantes cette saison à Laval, sont finalement restées en France.

Résultat, plus de la moitié de l’équipe est composée de joueuses recrues. J’ai un groupe jeune et elles sont un peu libérées. Elles ont vraiment zéro stress. C’est un match à la fois pour elles.

Kevin Rouet et ses joueuses à l'été 2020 (archives) Photo : Radio-Canada

N’empêche, ces joueuses vivront lors du tournoi national une situation qu’elles n’ont encore jamais vécue. Jouer trois matchs en cinq jours. Quand tu dois enchaîner le deuxième match deux jours après le premier et la veille tu n'étais même plus capable de marcher, c’est là où ça devient compliqué , relate Kevin Rouet.

Joueuse étoile de l’équipe, Nele Pien se montre toutefois rassurante. On a tellement de profondeur de bon niveau cette saison que je pense que ça nous donne un avantage , pointe-t-elle.

Le rugby comme mode de vie

Débarquée à l’Université Laval pour son doctorat en génie des matériaux en 2018, la Belge ne s’était jamais imaginé vivre pareille expérience d’étudiante-athlète avec le Rouge et Or.

La saison de rugby, c’est tellement intense sur deux mois et demi. En Belgique, c’est un sport, un loisir. Ici, c’est une vie , explique l’athlète par excellence du RSEQRéseau du sport étudiant du Québec cette saison.

C’est une grande fierté de jouer pour le Rouge et Or. J’ai aimé chaque saison, mais c’est ma dernière et ça apporte un truc extra.

Ce qui ne fait qu’ajouter au désir de vaincre de la joueuse de 3e ligne à la veille du début du championnat canadien. Toutes les équipes veulent notre peau, donc c'est clair que c’est une pression supplémentaire. Mais on va tout donner pour montrer qu’on est capable de défendre notre titre. J’y crois.

Le premier match du Rouge et Or à Kingston est prévu à 17 h mercredi contre les Axewomen d'Acadia.

Avec les informations de Jean-Philippe Martin