Shell lance un projet de parc solaire pour décarboniser une raffinerie près d’Edmonton

Shell Canada et sa plateforme solaire Silicon Ranch ont annoncé leur intention de construire un parc solaire de 58 mégawatts à côté de la raffinerie et du parc chimique de Shell, à Scotford, près d'Edmonton.

Le parc solaire sera le premier au Canada à être construit, détenu et exploité par la firme du Tennessee Silicon Ranch. Cette dernière est détenue à 47 % par Royal Dutch Shell plc et construit des projets solaires pour le géant mondial de l'énergie aux États-Unis.

Shell Canada avait déjà construit un parc solaire de 5 mégawatts à Scotford qui sera opérationnel prochainement et qui doit compenser les émissions de l'usine chimique appartenant à la pétrolière. Mais le projet annoncé mardi, dont la construction devrait s’étaler durant l'année 2022 et qui devrait fonctionner à la fin de 2023, sera beaucoup plus important.

Alimenter 1/5e des besoins énergétiques de la raffinerie

Dans une entrevue, le vice-président de Shell Canada, Mark Pattenden, affirme que toute l’énergie générée par le nouveau parc solaire sera destinée à la raffinerie de Scotford pour, au moins, les 25 prochaines années.

Le parc devrait produire suffisamment d’électricité verte pour prendre en charge 20 % des besoins en énergie de la raffinerie.

Il s'agit vraiment d'une décarbonisation matérielle, soit des produits existants que nous fabriquons dans la raffinerie, ou bien cela crée la possibilité de produire à l'avenir des produits comme l'hydrogène ou les biocarburants. Une citation de :Mark Pattenden, vice-président de Shell Canada

D’ici à 2030, la société veut utiliser la méthode de captage et séquestration du carbone (CCUS) et l'énergie renouvelable pour traiter de nouvelles matières premières telles que les biohuiles ou les huiles usagées afin de réduire les émissions de CO2 lors de la production de carburant.

Shell a donc proposé le projet Polaris CCUS, qui permettra de capturer le dioxyde de carbone de la raffinerie et de l'usine chimique de Scotford, avec une capacité de stockage d'environ 300 millions de tonnes de CO2. Elle devrait prendre une décision d'investissement finale au sujet de ce projet en 2023.

La société prévoit également de collaborer avec Mitsubishi Corp. pour la production d'hydrogène à faible teneur en carbone à Scotford.

Alors qu’aucun financement ou subvention n’est attendu du gouvernement M. Pattenden spécifie que l’entreprise attend surtout de la certitude autour des prix du carbone et des politiques d’énergie renouvelable pour atteindre son objectif de 50 % de réduction d’émissions en 2030.

Du solaire au centre de l’Alberta

Le projet de Scotford marquera la première installation solaire à grande échelle dans le cœur industriel de l'Alberta, selon Mark Pattenden, qui ajoute que les parcs solaires sont généralement construits dans la partie la plus au sud de la province.

Il précise que rien n’indique qu’un parc solaire ne puisse pas produire efficacement à Scotford, sans compter qu’il devrait également posséder des panneaux qui peuvent capter la réverbération du soleil sur la neige.

Il est clair que le sud de l’Alberta est l’un des meilleurs endroits au monde pour l’énergie solaire, mais la région d'Edmonton n’est pas loin derrière. Une citation de :Mark Pattenden, vice-président, Shell Canada

Le vice-président de Shell rappelle que, si les jours d’hiver sont plus courts dans le centre et le nord de la province, les journées estivales sont plus longues, ce qui équilibre le tout.

L’intégralité de l’investissement en capital pour la construction du parc solaire devrait venir de Silicon Ranch. L’entreprise n’a pas répondu à temps à une sollicitation par courriel au sujet de la valeur totale du projet.