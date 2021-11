Un théâtre d’Edmonton présente une comédie musicale sur Jason Kenney

La pièce, dont le titre se traduit en français par L'été chaud de Jason Kenney, est présentée à guichets fermés à l'auditorium du Campus Saint-Jean et nous fait vivre un retour en arrière.

Les spectateurs sont ramenés en 1983 alors qu'on découvre le président nouvellement élu de l'association étudiante de l'Université de l'Alberta, Jason Kenney, qui prévoit avec sa fraternité une fête de fin d'année.

Le directeur musical de la pièce, Simon Abbott, explique que le spectacle est inspiré de ces films horribles pour adolescents des années 1980.

La pièce met en vedette huit comédiens qui incarnent tous le rôle d’une figure politique. D'ailleurs, faire une caricature de politiciens est notamment ce qui a inspiré les écrivains de la comédie musicale satirique, Byron Martin et Simon Abbott.

On retrouve tous nos politiciens préférés : Justin Trudeau, Rachel Notley, Deena Hinshaw, mais il y a aussi d’autres politiciens d’ici en Alberta comme Tyler Shandro et Kaycee Madu. Je pense qu’en fin de compte, on aurait pu prendre n’importe lequel des ministres de l’Alberta parce qu’ils sont tous des personnages, dans tous les sens du mot , commente Simon Abbott.

Un spectacle basé sur la politique albertaine

Le directeur musical souligne que l'œuvre touche un peu à des questions politiques, par exemple la levée cet été des restrictions sanitaires liées à la COVID-19, mais en général, l’humour de la pièce tourne autour des personnages et des situations ridicules dans lesquelles ils se trouvent .

Ainsi, le spectacle plaira aux mordus de politique, mais aussi à tous ceux et celles qui s'intéressent à l’actualité ou simplement au théâtre.

La comédie musicale comprend une douzaine de chansons, toutes sous la direction musicale de Simon Abbott. Le plus intéressant pour moi, c’est toujours des spectacles où on voit un peu de pop, un peu de rock, mais aussi des chansons plus classiques , déclare-t-il.

Je pense qu’après deux ans de COVID-19, je suis prêt à sortir et rire avec un petit peu de divertissement. Une citation de :Simon Abbott, directeur musical

Les détenteurs d’un billet pourront assister au spectacle en respectant les mesures sanitaires. Ils devront donc porter un masque et montrer leur preuve de vaccination ou un résultat négatif à un test de dépistage de la COVID-19.