Voici les 10 intersections les plus accidentogènes au Manitoba

L’intersection entre les boulevards Kenaston et McGillivray est celle qui a enregistré le plus d’accidents automobiles entre 2016 et 2020 à Winnipeg, selon des données dévoilées par l’Assurance publique du Manitoba (MPI).

L’intersection de ces deux grandes artères, situées dans l’ouest de la capitale manitobaine, a été témoin de 1217 accidents. Viennent ensuite les croisements entre l’avenue Leila et la rue McPhillips (1179) et entre l’avenue Regent et le boulevard Lagimodière (978).

Intersection des boulevards Kenaston et McGillivray : 1217 Intersection avenue Leila et rue McPhillips : 1179 Intersection avenue Regent et boulevard Lagimodière : 978 Intersection boulevard Kenaston et promenade Sterling Lyon : 919 Intersection avenue Grant et boulevard Kenaston : 887 Intersection boulevard Grandin et chemin Pembina : 875 Intersection boulevard Grandin et chemin St Mary’s : 799 Intersection boulevard Grandin et rue Ste Anne : 717 Intersection promenade Bison et chemin Pembina : 717 Intersection boulevard Grandin et rue Dakota : 663

Sans grande surprise, la plupart des collisions surviennent aux croisements de routes importantes ayant un flux de circulation considérable.

MPISociété d'assurance publique du Manitoba estime que 30 000 collisions se produisent chaque année à des intersections au Manitoba. Néanmoins, seules celles qui se produisent à Winnipeg et à Brandon sont comptabilisées.

Un programme pour tenter de réduire les accidents

Pour tenter de réduire le nombre d’accidents, MPISociété d'assurance publique du Manitoba a décidé de financer un nouveau programme de surveillance des intersections, auquel participent les services de police de Winnipeg et de Brandon ainsi que la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

Ce programme se concentre sur la vitesse des véhicules et le respect des feux de signalisation. Il observe aussi si les véhicules engagés parviennent à sortir d’une intersection avant que les feux de signalisation ne changent.

Lancé récemment, le programme va se poursuivre tout l’automne dans le but de réduire les collisions et les accidents mortels.

De nombreuses collisions qui se sont produites à des intersections auraient pu être évitées si les conducteurs avaient roulé à la vitesse réglementaire et avaient respecté les feux de circulation , déclare Satvir Jatana, directeur de la clientèle de MPISociété d'assurance publique du Manitoba , dans un communiqué de presse.

Lorsqu'on est engagé dans une intersection, la combinaison de la vitesse et du non-respect d'un feu de circulation est potentiellement mortelle , note-t-il.