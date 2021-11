Création d’une association en petite enfance francophone pour recruter les éducateurs

Le Conseil des écoles fransaskoises (CEF) et l’Association des parents fransaskois (APF) créent la Fédération des centres éducatifs à la petite enfance (FCEPE). Ce nouveau partenariat permettra d’épauler les centres en aidant au recrutement d’éducateurs francophones.

La nouvelle Fédération favorisera les démarches auprès des plusieurs instances.

Le directeur général du CEFConseil des écoles fransaskoises , Ronald Ajavon, souligne l’importance d’appuyer les centres voués à la petite enfance.

Le but c’est d’appuyer leurs démarches de recrutement d’éducatrices parlant français, par exemple. Nous voulons aussi faciliter l’accès à la prématernelle à tous nos enfants qui sont dans les CEPE , explique Ronald Ajavon.

Bien préparer l’élève fransaskois à son entrée à la prématernelle est d'une importance capitale pour favoriser sa réussite. Une citation de :Ronald Ajavon, directeur du Conseil des écoles fransaskoises

Il ajoute que les investissements dans ce secteur permettent d’accélérer la francisation des enfants et de créer des conditions favorables à leur apprentissage.

L’idée c'est de s’assurer de donner toutes les bases nécessaires aux enfants pour qu’ils puissent grandir facilement dans le système scolaire , ajoute Ronald Ajavon.

Un moment historique

L’Association des Parents Fransaskois (APF) parle d’un moment historique pour la Saskatchewan.

Peut-être que ça peut passer inaperçu, mais je suis très content que ça se réalise dans ma période de leadership de l’ APFAssociation des parents fransaskois . Et rappelons-nous que l’ APFAssociation des parents fransaskois à un moment donné a fait un geste comme celui-là, qui est la création du CEFConseil des écoles fransaskoises . Et l’on voit maintenant l’ampleur qu’a prise le CEFConseil des écoles fransaskoises . Alors on espère que la fédération à un moment donné va doubler le nombre de CEPE (Centres éducatifs à la petite enfance) en Saskatchewan , explique le directeur général de l'Association des Parents Fransaskois, Abdallah Oumalek.