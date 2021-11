11 novembre : un devoir de mémoire pour ceux et celles qui se sont battus pour la liberté

Beaucoup ne sont jamais revenus ou reviennent avec des séquelles physiques ou psychologiques. C’est un devoir de souvenir plus que de reconnaissance. Ce sont ces missions qui gardent la liberté et le sentiment que nous sommes bien défendus , estime celle qui a réalisé des missions en ex-Yougoslavie en 1993 ainsi qu’en Haïti en 1996-1997 avec les Forces armées canadiennes.

Le 11 novembre est un devoir de mémoire. C’est un moment de silence pour se rappeler que certains ont fait des sacrifices, sont morts ou ont été blessés physiquement ou psychologiquement. C’est un moment de silence pour saluer le courage de ceux qui ont servi et qui servent encore. Une citation de :Dominique Boisvert, ex-militaire

La fin de semaine dernière, elle a participé au jour de l'Armistice à Thetford Mines. C’est toujours un moment émotif pour chaque personne qui est présente. J'ai vu la mère et les filles d'un homme décédé. C’est toujours un moment important , souligne Dominique Boisvert, qui réside maintenant à Disraeli.

De l'ex-Yougoslavie à Haïti

Dominique Boisvert a été la première femme à se rendre en terrain opérationnel dans les armes de combat comme canonnier cougar sur un véhicule blindé. Ma mission était de faire des escortes de convoi, sur des postes d'observation pour faire respecter les cessez-le-feu , explique Dominique Boisvert.

En Haïti, elle a aidé à la sécurité des policiers haïtiens. Nous étions en soutien aux policiers de la Sûreté du Québec et de la GRC qui effectuaient la formation aux policiers haïtiens , se remémore l’ex-militaire.

L'aide (absente) au retour

Celle qui a occupé les fonctions de caporale-chef dans les Forces armées canadiennes a quitté ses fonctions à son retour d’Haïti.

Ma limite était là. Je n'étais plus capable sur le plan psychologique. Aucun suivi n’était effectué dans ce temps-là. Fin de mission, retourne chez toi et tu refais ta vie comme tu le peux. Il n’y avait pas de programme pour nous aider à décompresser au retour au pays. Une citation de :Dominique Boisvert, ex-militaire

Les séquelles, on tente de les cacher le plus longtemps possible parce que nous avons été formés pour être forts. Certains ressentent les séquelles tout de suite à la fin d’une mission, puis vont chercher du soutien. D'autres réussissent à faire 20 ou 25 ans avant que les séquelles ressortent sans jamais en parler à leur entourage.

Cette réalité, elle l’a vécue. Un quart de siècle plus tard, le passé refait surface. Vingt-cinq ans plus tard, j'ai eu un bon son de cloche. J’ai dû affronter mes démons. Je suis allée chercher de l'aide. Je trouve génial que les militaires aient accès à de l’aide à la suite de leurs missions. Certains ne survivent pas aux séquelles psychologiques et s'enlèvent la vie. Que nos militaires aient du soutien physique et psychologique, c’est génial.