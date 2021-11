COVID-19 : une dose de rappel pour les Québécois de 70 ans et plus

Les personnes de 70 ans et plus pourront recevoir un rappel de vaccin (3e dose) contre la COVID-19 si leur dernière dose remonte à plus de six mois, a annoncé mardi le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé. Les personnes qui ont reçu deux doses de vaccin AstraZeneca pourront aussi réclamer une dose de rappel à compter du 25 novembre.

C'est sur recommandation des experts du Comité sur l'immunisation du Québec (CIQ) que le gouvernement a pris la décision d'offrir aux personnes de 70 ans et plus une troisième dose de vaccin, a expliqué le ministre Dubé.

Cette dose de rappel se veut une mesure de prudence en raison de la constatation par les experts du CIQ d'une légère perte d'immunité chez les personnes âgées, notamment chez les 80 ans et plus.

Christian Dubé ajoute que cette troisième dose n'est pas obligatoire et ne sera administrée qu'aux personnes qui souhaitent la recevoir pour renforcer au maximum leur immunité.

Le ministre assure cependant que les personnes qui ne voudraient pas recevoir la dose de rappel conservent malgré tout une bonne immunité contre la COVID-19.

La recommandation du CIQ est à l’effet qu’à partir de 80 ans, on a une baisse de l’immunité comme telle. Mais ce n’est pas parce qu’on arrive à six mois et trois jours que c’est rendu à zéro… vous demeurez protégés. Une citation de :Horacio Arruda, directeur national de la santé publique du Québec

La priorité de l'administration des doses de rappel aux 70 ans et plus sera déterminée en fonction des groupes d'âge. Les personnes intéressées devront prendre rendez-vous sur Clic Santé en fonction des dates suivantes :

16 novembre : les 80 ans et plus

18 novembre : les 75 ans et plus

23 novembre : les 70 ans et plus

Pour ce qui est de l'immunité des personnes de moins de 70 ans, rien n'indique aux experts, pour le moment , qu'une dose de rappel soit nécessaire, a précisé Christian Dubé.

Un rappel après deux doses d'AstraZeneca

Par ailleurs, les personnes qui ont reçu deux doses du vaccin d’AstraZeneca sont aussi invitées à recevoir une dose supplémentaire de vaccin à ARN messager (Pfizer ou Moderna) pour renforcer leur immunité.

La mesure s’adresse aux citoyens de tous âges qui ont reçu deux doses d’AstraZeneca et dont la deuxième dose remonte à plus de six mois.

Ces derniers pourront prendre rendez-vous sur Clic Santé pour recevoir leur dose de rappel à compter du 25 novembre prochain.

Bien que les vaccins offrent une excellente protection, le CIQ recommande qu’une dose de rappel soit faite avec un vaccin ARN, un Pfizer ou un Moderna aux personnes qui ont reçu deux AstraZeneca, pour une protection maximale , a expliqué le ministre de la Santé.

Environ 150 000 Québécois seraient dans cette situation actuellement.

Pour ceux et celles qui ont reçu un vaccin AstraZeneca et un vaccin à ARN messager (Pfizer ou Moderna), le Dr Horaccio Arruda explique qu'une dose supplémentaire n'est pas nécessaire en ce moment dans la mesure où ces personnes bénéficient de l'immunité prolongée offerte par le vaccin à ARN messager qu'elles ont reçu.

Québec prêt à vacciner les 5 à 11 ans

En ce qui a trait à la vaccination des enfants de 5 à 11 ans, tout est prêt, assure Christian Dubé. Il ne manque que l’approbation finale de Santé Canada pour que la vaccination des enfants d’âge scolaire commence au Québec.

Le ministre assure par ailleurs qu’il dispose des stocks de vaccins et du personnel nécessaire pour mener cette opération de vaccination rapidement, dès qu’il recevra le feu vert de Santé Canada.