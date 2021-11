Un hommage en spectacle à Michel Louvain au printemps prochain

Une troupe d’artistes rendra hommage au regretté chanteur Michel Louvain, décédé en avril dernier, dans un spectacle qui retracera sa carrière et sera présenté à compter d’avril 2022.

Suzie Villeneuve, Bryan Audet, Joëlle Lanctôt et Matthieu Lévesque chanteront dans ce spectacle intitulé Un certain souvenir… Louvain. La mise en scène et la direction artistique sont assurées par Joël Legendre.

On y entendra bien sûr les plus grands succès du chanteur de charme, mais le spectacle présentera également des images d’archives (parfois inédites, selon le communiqué) et des témoignages de proches, entre autres.

Une panoplie d’artéfacts, trophées, disques et objets souvenirs seront également sur scène pour marquer les différentes périodes d’une carrière qui s’est étalée sur six décennies.

Pierre Huet signera les textes du spectacle, alors que Daniel Piché, qui a accompagné Michel Louvain durant la deuxième moitié de sa carrière, sera à la direction musicale.

Un certain souvenir… Louvain sera présenté en première à Montréal le 12 avril 2022 au Cabaret du Casino de Montréal, puis ailleurs au Québec.