Toujours pas d’appel d’offres pour le centre aquatique à Rouyn-Noranda

Lors de l’annonce de la confirmation du financement pour le projet en mai dernier, la mairesse Diane Dallaire avait exprimé le souhait de voir les appels d’offres être lancés le plus rapidement possible .

Jean Mercier, directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à la Ville de Rouyn-Noranda, indique qu’une première étape a été franchie depuis avec l’octroi d’un mandat permettant de définir l’étude géotechnique à l’endroit où sera construit le centre aquatique.

M. Mercier ajoute que l’embauche récente d’un ingénieur qui agira à titre de chargé de projet permettra au projet de progresser plus rapidement.

Au niveau de la Ville de Rouyn-Noranda, on vient juste de recruter et engager notre chargé de projet qui va gérer le projet de construction de A à Z. À partir de ce moment-ci, on va pouvoir avancer un petit peu plus rapidement parce qu’on était pris avec cette problématique-là, de ne pas avoir personne pour pouvoir monter le projet , explique-t-il.

Le complexe aquatique portera le nom de l'entreprise Yamana Gold. Photo : Ville de Rouyn-Noranda

Comme le futur centre aquatique sera construit là où se trouve le stationnement du Cégep, Jean Mercier stipule que la première phase des travaux, prévue à l’été ou à l’automne 2022, consistera à relocaliser les cases de stationnement perdues ailleurs sur le terrain du Cégep.

Sans dévoiler d’échéancier précis, M. Mercier indique que la construction du complexe aquatique doit commencer en 2023 pour se terminer au plus tard vers la fin de l'année 2024.

Présentement, c’est sûr que c’est hypothétique, ça va dépendre des coûts qui vont être donnés [en appel d’offres] pour la construction, parce qu’on a un montant de 21 millions pour faire l’ensemble du projet. On y va vraiment étape par étape, alors c’est difficile pour moi de donner un temps précis rattaché à tout ça , dit-il.

Au cours des prochaines semaines, le coordonnateur aquatique à la Ville ainsi que le chargé de projet effectueront une tournée des centres aquatiques construits au Québec dans les cinq dernières années.