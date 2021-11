La pandémie a retardé l’immunisation de millions d’enfants à travers le monde

Depuis le début de la pandémie, le nombre d’enfants immunisés contre les maladies infantiles comme la rougeole, la polio et la rubéole a diminué, une situation qui inquiète l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Au début de la crise, en mai et juin 2020, plus de 50 pays déclaraient avoir dû retarder ou annuler certaines campagnes de vaccination.

En date du 1er octobre 2021, soit près d'un an et demi plus tard, 47 pays signalaient toujours des retards ou des annulations dans leurs campagnes de vaccination.

C’est très préoccupant et ça ne s’améliore pas partout , déplore la Dre Ann Lindstrand, qui dirige le programme des vaccins essentiels pour l’OMS.

Selon cette spécialiste de la vaccination, la situation est d’autant plus préoccupante que les taux de vaccination contre une vingtaine de maladies infantiles évitables stagnaient déjà depuis quelques années. En 2019, l’OMS a par ailleurs classé les réticences à se faire vacciner parmi les dix principales menaces pour la santé mondiale. La pandémie est venue exacerber la situation, dit-elle.

Entre 2010 et 2019, le taux de vaccination contre la coqueluche, la polio et la rougeole était entre 84 % et 86 % au niveau mondial. En 2020, la couverture mondiale a diminué à environ 83 %. La dernière fois où les taux étaient aussi bas, c'était il y a dix ans.

La couverture mondiale a également diminué en 2020 pour plusieurs vaccins :

contre l'influenzae de type b (Hib) : de 72 % à 70 %;

contre l’hépatite B (HepB) : de 85 % à 83 %;

contre le papillomavirus humain (HPV) : de 15 % à 13 %;

contre le rotavirus : de 46 % à 39 %;

contre la rubéole (RCV) : de 71 % à 70%.

Les impacts de la pandémie sur la couverture vaccinale en 2020 ont été variables selon les régions et les pays. De nombreux pays ont réussi à maintenir ou à légèrement augmenter leurs taux de vaccination, malgré la pandémie. Toutefois, plusieurs pays de l'Afrique et de l'Amérique latine ont connu des baisses importantes du taux de vaccination.

Par exemple, dans 14 pays, notamment le Brésil, la République dominicaine et l'Indonésie, le taux de vaccination contre la rougeole a diminué d'au moins 10 % par rapport à 2019. Plus de 40 pays ont vu leur taux diminuer d'au moins 5 %.

Dans le cas du vaccin contre la polio, une cinquantaine de pays ont vu leur taux de vaccination chuter de plus de 25 %; cinq pays, dont Haïti, ont noté une baisse de plus de 20 %.

Conséquences d'une baisse du taux de vaccination

Si une diminution de quelques points de pourcentage ne semble pas alarmante au premier coup d'œil, cela représente malgré tout au moins 3 millions d’enfants non vaccinés de plus qu’en 2019.

Une légère réduction du taux de vaccination peut rapidement mener à des éclosions localisées, rappelle la Dre Lindstrand. Par exemple, la rougeole est tellement contagieuse qu’une très forte couverture vaccinale (95 %) est nécessaire pour empêcher sa propagation.

La présence de la rougeole est d’ailleurs un indicateur, pour les autorités en santé publique, d’une couverture vaccinale insuffisante et de failles dans le système de santé.

Nous sommes très inquiets en ce moment. Nous anticipons les contrecoups, surtout quand on parle de la rougeole , avertit la Dre Lindstrand.

D’ailleurs, des épidémies de rougeole ont notamment été signalées en République démocratique du Congo, au Pakistan et au Yémen en raison de lacunes dans la couverture vaccinale, a récemment indiqué l'OMS.

C'est un très mauvais signe, car la rougeole est l’une des maladies les plus transmissibles et elle réapparaît aussitôt qu’on baisse la garde , dit la Dre Lindstrand. Elle craint que plusieurs autres pays subissent eux aussi les contrecoups des retards en immunisation.

Des épidémies de rougeole feront des victimes et les systèmes de santé, qui sont fragilisés, auront de la difficulté à combattre sur deux fronts la COVID-19 et la rougeole. Une citation de :Dre Ann Lindstrand, OMS

Des millions d’enfants jamais vaccinés

Ces retards ont aussi augmenté le nombre d’enfants qui n’ont jamais été vaccinés. Chaque année, 20 millions de nourrissons ne reçoivent pas une série complète de vaccins, même ceux de base. Or, depuis la pandémie, on dénombre environ 4 millions d’enfants zéro dose de plus qu'en 2019.

En 2019-2020, le nombre d'enfants sans dose est resté stable en Europe, mais a augmenté partout ailleurs dans le monde, et particulièrement en Asie du Sud-Est (2,1 millions de plus).

En 2020, les pays à revenu intermédiaire comptaient le plus grand nombre d'enfants zéro dose (12,1 millions), suivis des pays à faible revenu (4,5 millions). C'est bien loin des moins de 0,5 million dans les pays à revenu élevé.

Un peu plus de 11,1 millions d'enfants zéro dose en 2020 vivaient dans 10 pays : Angola, Brésil, République démocratique du Congo, Éthiopie, Inde, Indonésie, Mexique, Nigeria, Pakistan et Philippines.

Pourquoi autant de retards?

Selon la Dre Lindstrand, la pandémie a chamboulé de nombreux systèmes de santé, et cela s'est traduit par un manque de ressources et d'équipement un personnel débordé. Les confinements ont forcé de nombreuses cliniques à fermer temporairement ou à réduire leurs heures d’ouverture, empêchant certains parents d'accéder aux vaccins pour leurs enfants.

Et la situation ne sera pas réglée de sitôt, craint la Dre Lindstrand, puisque non seulement les pays doivent essayer de rattraper les retards en immunisation, mais ils doivent aussi gérer des campagnes de vaccination massives contre la COVID-19.

De nombreux pays à faible revenu qui sont les derniers à avoir accès aux vaccins COVID-19 commencent à en recevoir. Ils devront déployer d’énormes efforts pour être en mesure de déployer le vaccin contre la COVID-19 , soutient la Dre Lindstrand en ajoutant que les pays doivent trouver une façon de ne pas mettre en péril les services de base, comme la vaccination infantile.

On ne peut pas laisser les enfants payer le prix de la pandémie et sombrer dans l’oubli. Une citation de :Dre Ann Lindstrand, OMS

Enfin, la pandémie a aussi un impact sur la chaîne d’approvisionnement en vaccins et en seringues.

La fabrication [de vaccins contre la COVID-19] repousse les possibilités de commercialisation d'autres vaccins, explique-t-elle. Et il y a un problème de disponibilité des seringues qui sont utilisées dans toutes les campagnes de vaccination. On voit, sur les marchés, qu’il y a une demande astronomique pour les seringues. Nous voyons déjà des signaux d’alarme, et l’UNICEF fait tout en son pouvoir pour s’assurer que nous ayons suffisamment de seringues pour immuniser les enfants.

Comment pourrait-on rehausser les taux de vaccination en temps de pandémie? Combiner les campagnes de vaccination contre la COVID-19 et celles pour l’immunisation de base des enfants pourrait être envisagé, mais cela serait très difficile à faire, croit la Dre Lindstrand.

On cible des populations très différentes, rappelle-t-elle. Cependant, rien n’empêche les autorités de faire la promotion de vaccins auprès des parents [lors de la campagne de vaccination contre la COVID-19].

Il faudra plutôt entreprendre plusieurs mesures, comme ouvrir des cliniques mobiles ou offrir des plages horaires à des heures atypiques.

Si la Dre Lindstrand déplore le fait qu’il y ait beaucoup de désinformation concernant les vaccins, elle est tout de même heureuse de constater que le monde n’a jamais autant parlé des bienfaits de l'immunisation.

Elle estime qu’il y a toujours des cycles de désinformation et croit qu’on réussira à se sortir de celui-ci. C’est incroyable pour quelqu’un comme moi, qui croit que la vaccination est le meilleur outil de santé publique à avoir été inventé, de voir qu’il y a autant d’attention au niveau mondial. Les gouvernements et les politiciens sont davantage informés.