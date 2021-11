Erin O’Toole réinstaure Alain Rayes comme lieutenant du Québec

En conférence de presse à Ottawa, Erin O'Toole a refusé de qualifier cette décision de rétrogradation, ou de désaveu à l'encontre de M. Martel, député de Chicoutimi-Le Fjord.

Le chef conservateur affirme qu'en nommant Richard Martel à titre de responsable des Sports, il offre à ce dernier l'occasion de mettre à profit ses talents d' ancien entraîneur de hockey . L'ancien entraîneur des Saguenéens devient aussi responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec.

D'Alain Rayes, Erin O'Toole a dit qu'il appréciait son travail, ses talents ainsi que son expérience sur le terrain : [c'est] un ancien maire et une voix forte dans notre caucus, un organisateur .

En juin 2017, l'ancien chef du Parti conservateur du Canada Andrew Scheer avait fait d'Alain Rayes son lieutenant pour le Québec, et M. Rayes avait appuyé ce dernier dans la course à la direction du parti. Richard Martel, en revanche, avait soutenu Erin O'Toole.

Comme autres changements, on remarque le retour de Pierre Poilièvre comme porte-parole en matière de finances, lui qui avait été nommé porte-parole des emplois et de l'industrie en février dernier.

Pour le chef conservateur, la voix forte qu'est Pierre Poilièvre obligera le gouvernement de Justin Trudeau à rendre des comptes .

Le chef conservateur affirme aussi que Pierre Poilièvre n'a eu de cesse, ces derniers mois, de dénoncer le risque que pose le taux d'inflation pour la prospérité du Canada.

Je vois les libéraux tressaillir quand il [Pierre Poilièvre] se lève en Chambre. Une citation de :Erin O'Toole, chef du Parti conservateur du Canada

Les libéraux peuvent acheter le silence de Jagmeet Singh , a déclaré Erin O'Toole en parlant du chef du Nouveau Parti démocratique (NPD), mais ils ne parviendront pas à acheter le nôtre ni celui de Pierre [Poilièvre].

Le député de Louis-Saint-Laurent, Gérard Deltell, reste quant à lui leader parlementaire de l'opposition officielle, et Pierre Paul-Hus, député de Charlesbourg–Haute-Saint-Charles, reste aux Services publics et à l'Approvisionnement. L'ancienne ministre libérale Dominique Vien devient porte-parole associée pour les femmes, l'égalité des genres et la jeunesse.

Contre une possible entente PLC-NPD

M. O'Toole assure que ses troupes seront à pied d'œuvre au premier jour de la reprise des travaux à la Chambre des communes, le 22 novembre, pour s'opposer à une hypothétique alliance entre libéraux et néo-démocrates.

Des discussions ont cours parmi les élus libéraux quant à la nécessité de conclure, ou pas, une entente formelle avec les élus néo-démocrates. Pareille entente pourrait assurer plusieurs mois de survie au gouvernement minoritaire de M. Trudeau.

Questionné, mardi, quant aux dossiers sur lesquels les conservateurs sont prêts à soutenir le gouvernement, le chef conservateur n'a pas voulu s'avancer. Erin O'Toole a plutôt critiqué le projet de loi C-10, qui vise à réformer la Loi sur la radiodiffusion.

Pour Erin O'Toole, il n'est pas souhaitable que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) commence à réglementer les comptes des gens sur les médias sociaux .

La députée Gladu s'excuse

Par ailleurs, le rôle de porte-parole en matière de santé échoit à Luc Berthold, car le député de Mégantic–L'Érable a de bons liens avec le secteur privé et les autres partis , d'affirmer le chef conservateur.

Michelle Rempell Garner, qui avait ce rôle de porte-parole en santé, devient responsable des ressources naturelles. Nous voulons réduire les émissions [de gaz à effet de serre], mais pas en étouffant des secteurs entiers de notre pays , a prévenu le chef conservateur.

M. O'Toole a de plus annoncé que le député nouvellement élu Stephen Ellis – médecin de famille à Truro, en Nouvelle-Écosse – serait son conseiller spécial en ce qui a trait à la COVID-19.

Il est à noter que les élus conservateurs ayant remis en question la politique canadienne de vaccination pour contrer la COVID-19 brillent par leur absence au sein de ce nouveau cabinet fantôme.

Citons entre autres Rosemarie Falk, Leslyn Lewis et Marilyn Gladu, qui a d'ailleurs présenté ses excuses, mardi. Lors d'une entrevue télévisée, dimanche, la députée de Sarnia avait laissé entendre erronément que le coronavirus était moins terrible que la polio.

En point de presse mardi, le chef conservateur a éludé la question à savoir s'il y aura des conséquences pour les députés de sa formation qui s'opposent aux mesures pour lutter contre le coronavirus.