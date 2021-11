La députée conservatrice Marilyn Gladu s’excuse après ses propos sur la COVID-19

En entrevue à CTV News dimanche, Marilyn Gladu a laissé entendre que le coronavirus était moins terrible que la polio, qui a tué et rendu infirmes des dizaines de milliers de Canadiens jusqu'à ce qu'on administre un vaccin dans les années 1950.

Dans un communiqué publié mardi, elle dit que ses commentaires étaient inappropriés.

Après réflexion, je reconnais à quel point il est dangereux de partager des informations erronées sur la gravité du COVID-19 et sur l'innocuité et l'efficacité des vaccins. Je retire ces commentaires dans leur intégralité , peut-on lire dans la déclaration.

Elle présente aussi ses excuses à ses collègues et à son chef pour la distraction que mes commentaires ont créée.

Mme Gladu apporte aussi son appui à la campagne de vaccination et réitère sa confiance aux scientifiques.

Les vaccins sont un moyen sûr et efficace de limiter la propagation du COVID-19 et de prévenir les maladies graves. J'encourage tous les Canadiens qui en sont capables à se faire vacciner. En ce qui concerne l'innocuité et l'efficacité des vaccins, ce devraient être les médecins et les experts en santé publique qui conseillent les Canadiens, et non les politiciens , écrit-elle.

Le chef conservateur Erin O'Toole a tenu une conférence de presse sur la colline du Parlement à Ottawa, le lundi 8 novembre 2021. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Les commentaires de Mme Gladu ont créé tout un remous dans les rangs conservateurs lundi.

En conférence de presse lundi, le chef Erin O'Toole a reconnu que les propos de sa députée avaient causé de la confusion et contribué à accentuer l'hésitation vaccinale chez les Canadiens.

Il n'avait toutefois pas précisé quel sort attendait Mme Gladu, en répétant simplement qu'il allait aborder le sujet avec son caucus, en privé.

Il faut dire que Marilyn Gladu n'en était pas à ses premières sorties au sujet de la COVID-19 et de la vaccination.

La semaine dernière, elle avait annoncé avoir formé un comité au sein des conservateurs pour défendre les droits des non-vaccinés.

Lundi, M. O'Toole a répété que le Parti conservateur du Canada encourage la vaccination contre la COVID-19 et que tous les élus de son caucus se doivent de donner l'exemple et de se conformer aux règles.