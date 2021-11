Québec recense 545 nouveaux cas de COVID-19 et 6 décès de plus

Québec recense 545 nouveaux cas de COVID-19, 6 décès supplémentaires et 6 hospitalisations de moins, depuis 24 heures.

Au total, 430 940 personnes ont été infectées par la COVID-19 depuis le début de la pandémie. De celles-là, 11 528 en sont mortes.

La province compte actuellement 219 hospitalisations en raison de la maladie, soit 6 de moins que la veille. Parmi les personnes hospitalisées, 45 se trouvent aux soins intensifs. Il s'agit d'une diminution de 3 depuis 24 heures.

L'évolution de la COVID-19 au Québec

Sur le front du dépistage, 22 048 prélèvements ont été réalisés en date du 7 novembre. Près de 21 000 prélèvements ont pu être analysés au cours de la journée du 8 novembre, pour un taux de positivité de 2,3 %.

Quant à la vaccination, Québec a administré 10 284 doses de plus, soit 9406 au cours des dernières 24 heures et 878 avant le 8 novembre, pour un total de 13 339 503 depuis le début de la campagne d'immunisation.

Le gouvernement calcule que 87 % des Québécois sont désormais adéquatement vaccinés, c'est-à-dire qu'ils ont reçu leur deuxième dose de vaccin depuis au moins 7 jours. Près des deux tiers des nouveaux cas de COVID-19 rapportés mardi par Québec concernent des personnes qui n'étaient pas complètement vaccinées.

Le taux de reproduction du virus (Rt) se situe à 0,98, ce qui signifie que chaque personne malade infecte en moyenne à son tour un peu moins d'une autre personne.

La région qui présente le plus haut taux de cas actifs pour 100 000 habitants demeure le Nunavik, avec un taux de 1235. Suivent, loin derrière, les régions de Chaudière-Appalaches et de l'Estrie, avec des taux respectifs de 110, 7 et 107,7 cas actifs pour 100 000 habitants.

La province du Québec, dans son ensemble, se classe au huitième rang des régions les plus touchées au Canada, avec 61 cas actifs pour 100 000 habitants en moyenne.

Ce sont le Yukon, l'Alberta et la Saskatchewan qui demeurent les plus touchés au pays, avec des taux respectifs de 233, 144 et 129 cas actifs par tranche de 100 000 habitants.