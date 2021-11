Des parents toujours en attente d’une école secondaire dans la vallée du Fraser

Le fils aîné de Corinne Blanchette est en 6e année à l’École La Vérendrye, à Chilliwack, qui accueille pour l’instant des élèves de la maternelle à la 7e année. Après ça, il n’y a pas d’option pour nos enfants de continuer à l’école francophone [dans la région], seulement d’aller en immersion , explique-t-elle.

Le problème n’est pas nouveau, souligne la mère de famille. Quand mon garçon était en 1re année, je me disais qu'on a beaucoup de temps , se souvient-elle.

Ce qu’on voit, c’est que c’est une priorité assez élevée au CSFConseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique , mais il semble que ce soit une priorité qui, d’année en année, accuse un retard. Une citation de :Corinne Blanchette

Ce ne sont pas les élèves qui manquent pour remplir les classes d’une nouvelle école dans la région, selon elle. Quand mon garçon a commencé à l’école, il y avait 55 élèves. Cette année, cinq ou six ans plus tard, ça a doublé . Elle attribue cette augmentation au fait que de nombreuses familles ont déménagé dans la vallée du Fraser à cause du prix des maisons à Vancouver. On a de beaux problèmes à l’École La Vérendrye à Chilliwack parce que la fréquentation scolaire augmente , se réjouit-elle.

Corinne Blanchette espère que son fils aîné pourra continuer de fréquenter l'école francophone au secondaire. Photo : Radio-Canada / Raluca Tomulescu

Malgré cela, Corinne Blanchette s’inquiète pour l’avenir de ses enfants. Elle espère que son aîné n’aura pas à intégrer le système scolaire anglophone. À l’école francophone, dit-elle, il y a tout le mandat de développer l’identité culturelle qui n’est pas là en immersion, il y a toute l’importance de ne pas seulement étudier en français, mais de s’amuser en français dans les récréations, dans les sorties.

Fatiguée de se battre

Corinne Blanchette n’est pas la seule à se soucier de l’éducation en français dans la région, mais elle craint pour la suite des efforts, malgré la victoire des parents dans la cause sur l’éducation en français. Les deux mamans qui ont mené le combat à Chilliwack ont perdu espoir , regrette-t-elle.

L’une de ces mamans est Julie Veer. Sa fille, à présent en 9e année, fréquente une école d’immersion depuis la 6e année.

J’y ai cru , s’exclame-t-elle.

Elle dit avoir visité plus de 10 écoles dans la région de Chilliwack pour soutenir la cause en Cour, afin de comparer La Vérendrye aux autres écoles et de montrer que l’école francophone avait besoin de plus d’investissements.

C’était un minimum de trois heures à chaque école. [...] Il fallait mettre du temps, j’étais prête à le faire, je l’ai fait et je me suis rendu compte que, finalement, on a gagné le procès, mais on est encore à la même place , déplore-t-elle.

Julie Veer espère toujours qu’une nouvelle école verra le jour à Abbotsford pour les prochaines générations d’enfants. Elle souhaiterait néanmoins plus de preuves concrètes de la progression du dossier de la part du CSFConseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique et que celui-ci implique davantage les parents dans tout le processus.

Je n’ai jamais entendu dire : '"Aidez-nous!'' [de la part du CSFConseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique ]. Une citation de :Julie Veer

Abbotsford demeure « une priorité »

Dans une déclaration écrite, le CSFConseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique dit poursuivre ses démarches pour l'acquisition d'un site pour y construire un centre scolaire communautaire .

Abbotsford demeure une des priorités du CSFConseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique . L'acquisition d'un site qui correspond aux besoins à Abbotsford, comme partout en Colombie-Britannique, est un défi. Nous comprenons que les familles soient impatientes et nous espérons pouvoir leur confirmer des avancées prochainement. Une citation de :Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique

Il ajoute qu'entre-temps les discussions avec les différentes parties prenantes doivent demeurer confidentielles.

Enfin, le CSFConseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique invite les parents à lui faire part de leur appui via des lettres ou courriels de soutien expliquant pourquoi une école francophone est nécessaire dans la région d’Abbotsford. Ces lettres seront utiles pour montrer l'importance de l'avancement du projet .