Richard Martel perd son titre de lieutenant québécois pour le PCC

Au terme du caucus conservateur qui s’est tenu lundi soir, la fonction est plutôt confiée de nouveau à Alain Rayes. Le député de Richmond-Arthabaska avait cédé ce titre à Richard Martel le 1er septembre 2020. Celui-ci avait obtenu cette nomination après avoir appuyé Erin O’Toole dans la course à la chefferie du parti.

Comme lieutenant politique, Richard Martel devait entre autres recruter des candidats vedettes pour l'élection du 20 septembre dernier. La performance décevante des conservateurs au Québec avait mis Richard Martel sur la sellette.

Il admet que le recrutement de candidats vedettes a été difficile lors de la dernière élection. Bien sûr, le recrutement, on l’a fait. On l’a fait pendant la pandémie. Ça n’a pas toujours été facile, mais quand un parti perd ses élections, ce sont des choses normales qu’il y ait des remaniements de personnel, dans le sens où il y a des députés qui changent de fonction puis c’est bien correct , dit M. Martel.

Il ajoute qu'il est content de toujours faire partie du cabinet fantôme d'Érin O'toole comme critique aux sports et de l'agence de Développement économique du Canada.

S’il ne m'avait pas placé dans le cabinet fantôme, j’aurais dit là, il est vraiment déçu, mais il me garde à côté de lui dans un cabinet fantôme puis j’ai eu une bonne discussion avec. C’est bien correct , assure Richard Martel en parlant de son chef.

L’analyste politique et ex-directeur des communications de Stephen Harper, Dimitri Soudas, parle d'une rétrogradation pour Richard Martel qui n'avait pas l'expérience nécessaire pour occuper ce poste.

Je pense que M. Martel a très rapidement réalisé que ça prend non seulement une certaine expérience politique, mais aussi une capacité sur l’organisation politique et sur la capacité à bien communiquer au nom du Parti conservateur du Canada et au nom du chef et sur les deux fronts , soutient-il.

M. Soudas dit avoir été agréablement surpris par la franchise de Richard Martel, mais que ça n’a pas suffi pour lui permettre de conserver ses fonctions.